Congo-Kinshasa: Littérature - Patrick Kitenge dit Pat le Gourou lance un chef-d'oeuvre intitulé "Actu Poésie"

Pat le Gourou, de son vrai nom Patrick Kitenge, avocat et poète, vient d'enrichir le monde littéraire avec un tout nouvel ouvrage à la fois poétique et instructif. ACTU POESIE, c'est le nom de ce chef-d'oeuvre à travers lequel l'écrivain traduit sa perception de l'actualité en poésie en vue d'apporter une dimension autre que l'ancienne qui est connue de tous, mais aussi arrondir les angles très souvent aigus de l'actualité en RDC, principalement en Afrique et dans le monde, présenter plus autrement l'information et ses commentaires tels que perçus par les principaux destinataires.

C'est au Centre Wallonie Bruxelles, mardi 23 mai 2023, que la cérémonie de présentation de cet ouvrage a eu lieu en présence de nombreux liseurs venus de tous les coins et recoins de la capitale.

Hervey Ngoma, préfacier, Patrick Kitenge est un modèle dans le monde de la littérature congolaise. Par sa plume, Pat le Gourou fait que la poésie soit aimée dans une époque où les gens sont tournés vers les matériels et oublient l'art poétique. Il a indiqué qu'à travers Actu- Poésie, Pat le Gourou apporte un plus dans la poésie, mais aussi il se fait lui-même témoin de son temps comme Dipro à l'époque.

Certes, toutes ces choses racontées dans cet ouvrage sont des choses déjà entendues, mais 10 ans après, 100 ans après, cela sera bénéfique pour les générations qui n'ont pas vécu à l'époque de Pat le Gourou. Ils liront ce que nous retrace l'auteur quotidiennement à travers cet ouvrage ACTU-POESIE, qui explique tout simplement l'actualité sous forme de la poésie, a-t-il lâché.

A en croire l'auteur, ce n'est pas le dépassement de la réalité qui donne tout son sens à la poésie. Mais, c'est la capacité de donner à la réalité un ton, l'ingéniosité de lui doter d'un mouvement sans prétention de la dépasser. Et donner du mouvement au réel nécessite justement une intensité que seule la poésie possède

«La bibliothèque de Wallonie Bruxelles a un grand honneur de recevoir ACTU-POESIE 2020 de Pat le gourou, c'est un grand évènement d'autant plus que c'est un auteur qui continue à marquer son temps, la poésie sur l'actualité de Pat le Gourou fait le buzz et pour nous c'était vraiment un honneur de pouvoir organiser donc cet événement.

Nous souhaitons bon vent à l'auteur et nous espérons qu'il ne s'arrêtera à ce deuxième ouvrage de poésie, il continuera toujours à nous surprendre avec ses œuvres de qualité. Pat est le gardien de la poésie classique, il tient à la tradition et c'est bien parce que ça maintient l'équilibre entre ceux qui tiennent que la poésie soit libre et ceux qui veulent que la poésie soit dans ce format du respect des règles traditionnelles », a déclaré Richard Ali, le modérateur du jour.