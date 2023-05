Burkina Faso: Jeunesse et promotion de l'emploi - les BCA pour rapprocher les opportunités d'emploi des étudiants

Le Président de la Transition, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce vendredi 26 mai 2023 en fin de matinée, à l'université de Fada N'Gourma, la cérémonie de lancement de l'initiative bureaux "Bilan de compétences et accompagnement" (BCA) au sein des Institutions d'enseignement supérieur et de recherche (IESR).

Le lancement de ce dispositif d'information et d'orientation des étudiants en matière d'opportunités d'insertion professionnelle ou d'emploi est la concrétisation d'un engagement pris par le Chef de l'État le 17 janvier dernier devant les étudiants à l'Université Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou.

« Les bureaux "Bilan de compétences et accompagnement" dans les Institutions d'Enseignement supérieur et de recherche constituent une solution opérationnelle visant à accompagner les étudiants dans la construction et la réalisation de leurs projets professionnels ou d'emploi », a soutenu le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi, Boubacar SAVADOGO, qui a lu le discours du Chef de l'Etat pour le lancement.

Les différents BCA qui seront pilotés par les services de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi (ANPE) vont apporter une assistance de proximité aux jeunes en milieu universitaire en vue de les orienter vers les opportunités d'insertion professionnelle ou d'emploi.

Les BCA devront donc, entre autres, informer les étudiants sur les opportunités, les caractéristiques et les exigences du marché du travail, les assister dans la réalisation de leur bilan de compétences, dans la définition de leurs projets professionnels ou d'emploi, les accompagner dans la construction de leur devenir professionnel.

Le gouverneur de la région de l'Est, le Colonel Hubert YAMEOGO a salué la mise en oeuvre « d'une réponse salutaire à la problématique de l'emploi des jeunes ».

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima THIOMBIANO a invité les autorités universitaires à accompagner cette initiative qui contribuera à améliorer la performance du système éducatif. Il a exhorté les étudiants à saisir cette opportunité pour améliorer leur employabilité et faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi.

Selon le ministre en charge de l'emploi, la première phase du déploiement des Bureaux BCA concerne quatorze (14) Institutions d'Enseignement supérieur et de Recherche (IESR) publiques. Elle connaitra une extension progressive aux autres Institutions d'Enseignement supérieur et de Recherche publiques et privées d'ici à 2025.

Direction de la communication de la présidence du Faso