Congo-Kinshasa: Tshisekedi et Blinken pour le retrait et le désarmement du M23

Ce qui suit est attribuable au porte-parole Matthew Miller: Le secrétaire d'État Antony J. Blinken s'est entretenu le 23 mai avec le président de la république démocratique du Congo (RDC), Félix

Tshisekedi. Ils ont discuté de la violence actuelle et de la situation humanitaire désastreuse dans l'est de la RDC.

Le secrétaire Blinken a exprimé sa profonde préoccupation pour les personnes tuées, blessées, déplacées et rendues vulnérables par la violence. Il a noté les appels des États-Unis au Rwanda pour qu'il mette fin à son soutien au M23 et a réitéré la nécessité pour tous les acteurs étatiques de cesser de collaborer avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et d'autres groupes armés non étatiques.

Le secrétaire Blinken et le président Tshisekedi ont discuté de l'importance et de l'urgence du retrait et du désarmement du M23 conformément au communiqué de Luanda, et pour toutes les parties de s'acquitter de leurs obligations du Communiqué de Luanda et de s'engager dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi.

Le secrétaire a réitéré sa préoccupation concernant les discours de haine et la rhétorique clivante. Il a également souligné le droit du peuple congolais à manifester pacifiquement pour exprimer ses préoccupations et ses aspirations, et l'engagement des États-Unis en faveur d'élections libres et équitables en RDC.