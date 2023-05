Ile Maurice: Demande de récusation rejetée - La magistrate Shavina Jugnauth présidera la demande d'extradition de Franklin

La demande d'extradition de Jean Hubert Celerine, alias Franklin, a été appelée, hier, devant le tribunal de Port-Louis. La magistrate Shavina Jugnauth a fait savoir qu'elle ne compte pas se récuser dans cette affaire et continuera à présider les travaux. Lors de l'audience du 5 mai, Me Yatin Varma, l'avocat de Franklin, avait demandé la récusation de la magistrate pour des raisons qu'il n'a pas voulu divulguer publiquement. L'affaire reprendra le 29 mai avec les débats autour de la motion pour appeler l'«Attorney General» Maneesh Gobin à la barre des témoins.

Depuis la première audience du 3 avril, c'est la magistrate Shavina Jugnauth qui préside la demande d'extradition déposée par le bureau de l'Attorney General contre Franklin, et Jean Désiré Décidé, alias Nono. Cependant, les avocats de Franklin ne souhaitaient plus que la magistrate Jugnauth fasse partie du dossier et avaient adressé une lettre en ce sens à la cour. La magistrate Shavina Jugnauth a fait part de sa décision, hier, et elle compte bien présider cette affaire. Elle a fait savoir que la motion n'est pas appropriée.

Ainsi, l'audience reprendra le 29 mai avec les débats autour de la motion de Me Varma pour appeler Maneesh Gobin à la barre des témoins. Me Varma a évoqué six points sur lesquels il compte contre interroger l'Attorney General. Il demandera ainsi à Maneesh Gobin de fournir des informations sur le mandat d'arrêt émis le 2 juillet 2021, ce qui s'est passé suite à la commission rogatoire, entre autres. L'acting Solicitor General, Me Yvan Jean-Louis, a objecté à cette démarche, faisant ressortir qu'il n'a lui-même pas appelé l'Attorney General comme témoin dans cette affaire.

Par ailleurs, Franklin a également comparu au tribunal de Bambous, plus tôt dans la matinée d'hier, dans le cadre du procès qui lui est intenté pour conduite sans permis et possession de cannabis datant de 2016. L'affaire a été renvoyée à une date ultérieure.