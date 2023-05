Afrique: Audit sureté de l'aviation civile - Le Sénégal enregistre des résultats satisfaisants

Le Sénégal a subi avec succès un audit de sureté de l'aviation civile effectué par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Troisième du genre en trois ans depuis 2018, cette mission s'est déroulée du 20 février au 02 mars 2022. Ainsi, d'après un communiqué de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) les résultats de cette évaluation dont le but est de tester en grandeur nature le système national de l'aviation civile viennent d'être reçus de l'OACI et ils sont globalement positifs.

La participation du Sénégal à l'audit de sureté de l'aviation civile a été couronnée de succès. En effet, selon un communiqué de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) « Les conclusions globales qui ont concerné neuf (9) domaines d'activités dont les opérations aéroportuaires, la sûreté des passagers et des bagages, la formation du personnel de sûreté de l'aviation, le cadre réglementaire et le système national de sûreté de l'aviation entre autres, indiquent un taux de conformité de 84%, soit une progression de 7 points par rapport à l'audit de 2021 où un score de 77% avait été réalisé ».

Ainsi, « Les points saillants de cet examen de passage portent essentiellement sur la consistance des éléments garantissant la durabilité du système de sureté de l'aviation civile du Sénégal et sur la mise en oeuvre des mesures essentielles de sureté où des taux de conformité de 100% ont été notés », lit-on dans le communiqué.

« Ces avancées notées dans le domaine de la sureté sont consécutives aux efforts de l'Etat fournis de façon générale dans le domaine des transports aériens ces dernières années. Un processus enclenché depuis 2013 dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et formalisé depuis 2021 avec la Stratégie Hub Aérien (2021-2025) qui ambitionne de faire du Sénégal le premier hub aérien de l'Afrique de l'Ouest », indique-t-on.

L'Anacim note aussi que « Les résultats de cet audit de sureté du Système national de l'aviation civile du Sénégal sont satisfaisants au regard des performances qui est de 72.77% sur le niveau mondial et 64.31% au niveau africain».