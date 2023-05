Congo-Brazzaville: Education - Des élèves du lycée Poaty-Bernard perturbent la circulation

Véritable jeu du chat et de la souris, le 26 mai, à Pointe-Noire, entre les élèves du lycée technique Poaty-Bernard et la force de l'ordre au niveau du rond-point de cet établissement scolaire. La circulation a été perturbée pendant près de deux heures. Des voitures ont perdu leurs pare-brises cassées pendant que certains élèves et paisibles citoyens ont reçu pêle-mêle des cailloux et autres projectiles lancés depuis l'intérieur du lycée.

Tout paisible élève du lycée Poaty-Bernard ou de Victor-Auganeur se se rend à l'établissement la peur au ventre car, la situation devient vieille comme le monde et n'a jamais trouvé une solution définitive. Des Ponténégrins qui ont commis la maladresse de passer le matin par ces deux établissements ont eu pour leur compte. En effet, des bagarres entre élèves de Poaty-Bernard et de Victor-Augagneur ont trop duré. « Pourquoi l'Etat ne trouve-t-il pas une solution définitive à ce vieux problème qui a trop duré ? Surtout que cela se passe à la veille des examens et va certainement perturber la révision et la suite des cours », s'est interrogé un parent qui voulait passer par cette intersection pour aller exercer son activité sur l'avenue du port.

Ces élèves ne craignent plus la force de l'ordre qu'ils continuent d'affronter comme si de rien n'était.

Pour de nombreux habitants de Pointe-Noire, la vraie solution à ce problème c'est la délocalisation de l'un de ces deux établissements car, ces élèves ne se battent parfois que pour des futilités inexplicables. Par exemple, un élève du lycée Victor-Augagneur ne devrait en aucun cas emprunter le latéral du lycée Poaty-Bernard s'il se rend à la maison, surtout que les élèves de ces deux établissements ont perdu le sens cardinal de l'école.