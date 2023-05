Congo-Kinshasa: Gratuité de la maternité - ¾ d'hôpitaux pilotes de Kinshasa prêts à accueillir des femmes enceintes

A l'issue d'une tournée effectuée le mercredi 24 mai dans quelques hôpitaux pilotes à Kinshasa, devant accueillir le programme de la gratuité de la maternité, le vice-ministre de la Santé publique, Serge Emmanuel Holen, a indiqué que les trois quarts des structures devant accueillir les patientes sont déjà prêts. La mise en place de ce programme, qui concerne dans sa première phase la ville de Kinshasa, prévoit la gratuité de l'accouchement et des soins de la mère.

Lors de cette tournée, en compagnie de la ministre provinciale de la Santé, Liza Nembalemba, le ministre Emmanuel Holen a dit être impressionné par l'Etat d'avancement de ce projet, notamment avec la construction des établissements sanitaires devant accueillir ce programme, tel que l'ex- MAMA Yemo. « Ce dernier pourra être opérationnel dans quelques mois... Mais, je pense que si nous attendons que toutes les structures sanitaires soient prêtes à 100%, nous risquons de retarder le lancement officiel de ce programme de gratuité. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui demandent encore une petite remise à niveau mais dans les trois quarts des centres que nous avons visités, je pense que nous pouvons déjà lancer ce programme et accompagner rapidement cette vision », a-t-il fait savoir.

A l'en croire, Le but de cette descente sur terrain était de visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes et de faire un état de lieux, afin de voir comment démarrer la phase pilote. «C'est des sentiments partagés et mitigés mais il y a quand-même des choses qui ont été faites. On pourra commencer le projet pilote très rapidement», a annoncé le vice-ministre de la Santé.

Notons que le vice-ministre de la Santé publique a débuté sa visite par la maternité de l'hôpital de référence de Kingasani. Après, son cortège s'est dirigé vers la maternité de l'hôpital «Mère et enfant» de la commune de Ngaba et à la maternité de Kintambo, pour finir à l'ex-Mama Yemo. Partout où il est passé, il a réglé les factures de maternité des femmes et bébés retenus.

Pour rappel, cette mesure est une promesse du chef de l'Etat. Il l'avait annoncée lors d'un discours en juin 2021. Son plan stratégique avait été présenté en décembre 2021. Au total, 9 zones de santé de la ville province de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, mettent déjà en oeuvre la gratuité de l'accouchement, et des consultations prénatales et post-natales initiée par le Gouvernement. D'après Dr Jean-Jacques Mbungani, l'ex ministre de la Santé publique, ce programme de la gratuité de la maternité devrait coûter au Gouvernement congolais près de 35 millions USD par an dans sa phase expérimentale.

Il sied de noter qu'en RDC, le prix d'un accouchement varie selon les structures de santé, publiques comme privées. Dans les moins chères, il faut compter entre 50 et 100 dollars pour une naissance sans complications et plus de 300 dollars pour une césarienne. La plupart du temps, la tarification se fait à l'acte. Les familles doivent donc payer pour les interventions médicales, le matériel et les médicaments utilisés, dans un pays où 64 % de la population, soit près de 60 millions de personnes, vit avec moins de 2 dollars par jour.

La mise en oeuvre de ce programme de la gratuité de la maternité et des soins au nouveau-né est vivement attendue par les mamans à faibles revenus qui, Jusque-là, peine à régler les factures qui leur sont soumises après accouchement.