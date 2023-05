Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Mai 2023

Mali :Violations des droits de l’homme- Les Usa annoncent des sanctions contre le responsable de Wagner

Washington a annoncé jeudi une série de sanctions économiques visant le responsable du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali, Ivan Maslov, qu'il accuse de chercher à s'y procurer des équipements militaires en vue de les utiliser dans le conflit ukrainien. Ces sanctions « contre le plus important responsable du groupe Wagner au Mali visent à mettre un terme à des opérations essentielles de soutien à l'activité mondiale du groupe », a justifié le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué. Ces sanctions impliquent la saisie de l'ensemble des actifs d'Ivan Maslov aux Etats-Unis, financiers et immobiliers, ainsi que des entreprises ayant un lien capitalistique direct avec M. Maslov, et interdisent aux entreprises américaines ou présentes sur le territoire américain de réaliser la moindre opération avec M. Maslov ou des entreprises qu'il contrôlerait. (Source : Euronews)

Sénégal : Affaire caravane de liberté de Sonko - Le gouvernement promet la fermeté avant son retour à Dakar

Le porte-parole du gouvernement s'est demandé si M. Sonko ne cherchait pas ainsi à « se faire arrêter pour des questions politiques" afin d'éviter l'infamie d'une condamnation pénale "pour des histoires sordides ». Le gouvernement sénégalais a promis jeudi la fermeté contre toute tentative de troubles à l'ordre public alors que l'opposant Ousmane Sonko, menacé d'inéligibilité à la présidentielle de 2024, s'apprête à prendre la route pour Dakar à la tête d'un convoi populaire.« Quoi qu'il en coûte, l'ordre public sera maintenu », a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. « Nous ne laisserons personne, personne, troubler l'ordre public et la quiétude des Sénégalais », a-t-il ajouté. Après son procès pour viols tenu en son absence mardi, Ousmane Sonko a affirmé mercredi à Ziguinchor (sud) son intention de rentrer à Dakar par la route et de transformer ces quelque 500 kilomètres de trajet en « aravane de la liberté », pour mener « le combat final » contre le président Macky Sall.« Qu'il veuille marcher sur Dakar, ce n'est pas un problème (...) s'il respecte les lois et les règlements », a expliqué M. Fofana. Aucune déclaration de manifestation n'a été déposée "à notre connaissance", a-t-il poursuivi jeudi après-midi. Le porte-parole du gouvernement s'est demandé si M. Sonko ne cherchait pas ainsi à « se faire arrêter pour des questions politiques » afin d'éviter l'infamie d'une condamnation pénale « pour des histoires sordides ». (Source : euronews)

Burkina Faso : Soutien à l’effort de paix- L’Eglise catholique apporte sa contribution

L’Eglise catholique du Burkina a remis vendredi, sa contribution au gouvernement de la Transition, au titre de l’effort de paix, sans pour l’instant dévoiler le montant. « Les fils et les filles de l’Eglise famille de Dieu viennent avec une modeste contribution pour participer à la solidarité et à l’effort de Paix », a déclaré le Président du conseil diocésain des Laïcs, Théodore Malgoubri. Le Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, a pour sa part apprécié l’initiative des fidèles catholiques, car selon lui, la paix est le fruit des efforts des hommes.« Nous accompagnons et bénissons. Merci pour tout ce qui se fait pour que nous puissions retrouver la paix, un Burkina réconcilié dans la justice et la paix véritable et durable et merci à nos laïcs », a indiqué le Cardinal. Il a par ailleurs rassuré les autorités que l’Eglise catholique ne ménagera aucun effort dans ses prières et dans ses gestes au profit des Forces de défense et de sécurité (Fds), des Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) et des personnes déplacées internes. (Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Prix de l’Académie de Marine de France - L’Ivoirien Koné Ismaël lauréat de la meilleure thèse

Le 23 juin restera gravé dans les mémoires. Pour la première fois de l’histoire, un Ivoirien recevra le prix de thèse de l’Académie de Marine de France dans la catégorie Sciences humaines et/ou sociales. Son travail a porté sur « le cadre juridique du transport maritime international de déchets dangereux ». En prélude à cet événement, Ismaël Koné, Docteur en droit privé et sciences criminelles, spécialisé en Droit maritime et par ailleurs enseignant-chercheur à l’Université de Nantes, a été reçu par Maurice Bandama, ambassadeur de Côte d’Ivoire en France. L’entretien a eu lieu le 23 mai dans les locaux de l’ambassade de Côte d’Ivoire en France. Le diplomate ivoirien a félicité Ismaël Koné grâce au travail de qui le drapeau ivoirien sera hissé à cet important rendez-vous intellectuel. Les prix de l’Académie de Marine ont pour vocation de récompenser des ouvrages académiques traitant tout sujet intéressant le droit ou l’économie maritime paru l’année précédente. L’objectif principal est de contribuer à la recherche universitaire et consolider le savoir. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Office guinéen du bois - Mamadi Doumbouya meuble le conseil d’administration

Dans un décret lu ce vendredi 26 mai sur les ondes des médias d’État, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a nommé les membres du conseil d’administration de l’office guinéen du bois.1-Monsieur Babara Camara, directeur du centre de recherche documentaire du ministère de l’environnement et de développement durable. 2-Monsieur Youssouf Cissé, conseiller à la direction générale du patrimoine de l’État, des investissements privés du ministère de la l’économie et des finances. 3- Madame Siaka Tolno, directrice générale adjointe de l’agence nationale guinéenne de promotion des l’exportation du ministère du commerce et du Pme 4- Colonel Ibrahima Nana Keita, chef de bureau des exportations Conakry port au ministère du budget; 5- Elhadj Abdourahmane Diallo vice-président du bureau de la fédération nationale professionnelle de la filière bois;6- Madame Hadjiratou Diallo quatrième vice-présidente chargé de l’artisanat de loterie de la chambre de commerce de l’industrie et de l’artisanat de Guinée. Ledit décret précise que monsieur Ousmane Sacko, directeur général de la collectivité locale du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation est nommé président du conseil d’administration. (Source : africaguinee.com)

Niger : Présence des forces françaises- La France teste sa nouvelle approche militaire

Les armées françaises ont dû tirer les leçons de leur sortie contrainte du Mali à l’été 2022 et testent aujourd’hui au Niger un partenariat discret, ajusté sur-mesure aux demandes de Niamey.« Au Niger et de façon même globale partout en Afrique, la position philosophique est différente de ce qui se faisait au Mali. Aujourd’hui notre aide part d’abord du besoin du partenaire », résume le commandant des forces françaises au Sahel (Ffs), le général Bruno Baratz. Un changement de paradigme nécessaire après le départ du Mali des militaires français de l’opération Barkhane, sous la pression d’une junte hostile qui a fait appel aux mercenaires russes de Wagner, quoiqu’elle s’en défende. (Source : africaguinee.com)

Cameroun : Insécurité- Des taxes et des rapts financent les rebelles

La colère monte au Cameroun après l’enlèvement d’une trentaine de femmes le week-end dernier par des rebelles séparatistes dans l’ouest du pays. Selon les autorités, elles auraient été « sévèrement torturées ». Depuis le kidnapping, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit un rebelle séparatiste présumé s’adresser à un groupe de femmes, dont certaines sont très âgées. Elles se font menacer, insulter. Des hommes armés affirment que ces femmes ont été enlevées pour avoir osé contester les taxes imposées à la population. Les séparatistes disent prélever ces taxes pour leur « effort de guerre pour l’indépendance ». Ainsi, tout a un prix. Il y a les taxes mensuelles : 10.000 francs CFA pour les hommes, 5.000 pour les femmes. Il faut payer pour pouvoir se marier ou même pour avoir le droit d’enterrer un proche. (Source : Dw)

Somalie : Insécurité- Attaque des shebab contre une base de l'Union africaine

Des membres présumés d'Al-Shebab sont détenus par les forces de sécurité somaliennes lors d'une opération à Mogadiscio le 8 décembre 2014. Des membres présumés d'Al-Shebab sont détenus par les forces de sécurité somaliennes lors d'une opération à Mogadiscio le 8 décembre 2014.Les islamistes radicaux shebab ont attaqué vendredi une base de soldats ougandais de la force de l'Union africaine en Somalie (Atmis) dans le sud du pays, ont annoncé l'Atmis et le porte-parole de l'armée ougandaise, sans communiquer sur d'éventuelles victimes. L'assaut a visé la base de Bulo Marer, à 120 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. Il a été revendiqué par les shebab, groupe affilié à al-Qaïda qui combat depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale, afin d'instaurer la loi islamique en Somalie. Le porte-parole de l'armée ougandaise, Félix Kulayigye, a également confirmé dans un communiqué l'attaque, menée « au petit matin » contre cette base abritant des troupes ougandaises. « Un kamikaze a conduit un véhicule avec des explosifs ciblant d'abord la base de l'Atmis et des combats à l'arme automatique ont éclaté. Les terroristes ont été contraints de battre en retraite », a détaillé à l'Afp Mohamed Yerow Hassan, commandant militaire de l'armée somalienne.

Maroc : La réception du lance-roquettes PULS- Espagne préoccupé

Le renforcement et la modernisation de l’artillerie des Forces Armées Royales (Far) se poursuivent, alors que les inquiétudes du voisin du nord augmentent, notamment avec la réception du système de lanceur de roquettes PULS (Système de Lancement Précis et Universel) d’Elbit Systems. A chaque nouvelle acquisition des Far ou à l’arrivée d’une nouvelle commande au Maroc, certains médias espagnols, outre les partis politiques et des responsables, paniquent et tentent, souvent en filigrane, d’attirer l’attention sur la menace qui pèse sur leur sécurité, en dressant une liste des caractéristiques et avantages de l’acquisition marocaine tout en rappelant les commandes précédentes similaires pour essayer de prouver la « dangerosité » de l’armement du Maroc.C’est d’ailleurs le cas du site spécialisé espagnol Defensa qui a consacré tout un article au lance-roquettes PULS de la société israélienne Elbit Systems que le Maroc aurait reçu mi-mai. (Source : Hespress)