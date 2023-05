Sénégal: A Dakar, la Cité Keur Gorgui vit dans l'angoisse

Dans le quartier Cité Keur Gorgui où vit Ousmane Sonko, les habitants vivent dans la peur depuis le début des déboires judiciaires de l'opposant sénégalais.

L'annonce du retour de l'opposant à Dakar, qui veut organiser une marche depuis Ziguinchor, fait redouter de nouvelles tensions et des conséquences négatives pour les habitants du quartier.

"Ici, il n'y a pas de problème. A la Cité Keur Gorgui, il n'y a pas de problème", lance un habitant de la cité. "Moi, je n'ai pas peur", enchaine un autre, tous, sous le couvert de l'anonymat.

Difficile de recueillir leurs témoignages. Ces habitants de la Cité Keur Gorgui, le quartier de Dakar où réside Ousmane Sonko, préfèrent éviter de parler.

Pourtant, la tension politique autour d'Ousmane Sonko a des conséquences bien réelles sur leur quotidien, comme l'explique Thierno Seck, agent immobilier. Son entreprise est installée dans la Cité Keur Gorgui.

"Chaque fois qu'il y a une manifestation, déjà, pour venir au bureau, c'est très compliqué parce que toute la cité est barricadée. Après, quand les choses se compliquent davantage, tu as même du mal à respirer dans ton bureau à cause de l'odeur des gaz lacrymogènes. Et quand tu sors, au dehors, on ne sait jamais, tu peux tomber sous une balle perdue, quelqu'un peut te heurter, c'est très compliqué. On n'est pas en sécurité", dit l'agent immobilier.

La vie économique a pris un coup

Aux troubles et aux risques engendrés par les manifestations, s'ajoute l'impact négatif sur la vie économique du quartier, regrette Thierno Seck. Selon lui, "on a des biens qui sont dans la cité mais on a du mal à les louer. Cela affecte vraiment nos finances. Nous sommes une entreprise privée. Nous vivons de nous-mêmes. Nous ne dépendons pas de l'Etat, nous ne dépendons pas de l'opposition. Franchement, cette situation nous complique la vie, en tant qu'entreprise privée."

La Cité Keur Gorgui est un quartier de la commune d'arrondissement Mermoz Sacré-Coeur. Elle abrite plusieurs ministères et grandes entreprises commerciales qui y ont délocalisé leurs sièges.

L'annonce du retour à Dakar d'Ousmane Sonko et son appel à la résistance populaire fait redouter une aggravation de la situation, selon certains habitants qui ont préféré garder l'anonymat. Ils appellent ainsi les acteurs politiques à la retenue.