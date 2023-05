Soudan: Khartoum Tombe - La Communauté Internationale Doit Agir Rapidement pour Protéger les Enfants dans les Moments les plus Sombres de leur Existence

NAIROBI & NEW YORK — Alors que des batailles armées d'une férocité sans précédent se déroulent dans les rues de Khartoum, on dénombre plus de 600 morts, des milliers de blessés et plus d'un million de personnes déplacées.

Les combats, qui ont éclaté soudainement le 15 avril 2023, entre les Forces paramilitaires de Soutien Rapide et les forces armées soudanaises, constituent la troisième guerre interne du Soudan et ont exacerbé la crise humanitaire à laquelle la région était déjà confrontée.

Plus de 220 000 personnes ont franchi les frontières. En l'absence de cessez-le-feu, la situation va encore s'aggraver, car une crise prolongée est en train de s'installer. Le HCR prévoit que ce nombre pourrait atteindre 860 000 personnes si le conflit s'intensifie.

Yasmine Sherif, Directrice Exécutive d'Éducation Sans Délai, a été confrontée aux effets de ce conflit brutal lors d'une récente mission de haut niveau sur le terrain avec le HCR, l'UNICEF, le Service Jésuite des Réfugiés et des partenaires locaux dans les régions frontalières du Tchad et du Soudan, où ils ont pu constater les conséquences de la guerre. Dans ces endroits reculés, un grand nombre de nouveaux réfugiés - une majorité de femmes et d'enfants - se sont installés dans des tentes artisanales temporaires peu solides. Les enfants sont particulièrement vulnérables et ont besoin de toute urgence de la protection et du soutien qu'offrent les interventions éducatives d'urgence.

"Ce que nous avons vu est épouvantable, une situation désespérée qui s'aggrave très rapidement. En deux jours seulement, le nombre de réfugiés est passé de 30 000 à 60 000, et 70 % d'entre eux étaient des enfants en âge scolaire. Mais je suis encouragé par le travail louable que le HCR accomplit sur le terrain".

Le Fonds mondial pour l'éducation des Nations Unies a réagi rapidement à l'escalade de la crise régionale des réfugiés soudanais en annonçant une nouvelle subvention de 3 millions de dollars US pour la première réponse d'urgence, d'une durée de 12 mois. Sherif explique qu'il s'agit d'un fonds catalytique pour aider le HCR et ses partenaires, en étroite coordination avec le gouvernement tchadien, à lancer un programme d'éducation holistique.

Avant que la nouvelle crise n'éclate au Soudan et bien que le Tchad soit l'un des pays les plus pauvres du monde, le Tchad accueillait déjà la quatrième plus grande population de réfugiés d'Afrique.

"Le Tchad est avant-dernier sur l'Indice de Développement humain, juste avant le Sud-Soudan. Le gouvernement tchadien fait preuve d'une générosité et d'une politique très progressistes. Il dispose de très peu de ressources, et pourtant il continue d'accueillir des réfugiés et de leur fournir la sécurité dont ils ont tant besoin", observe-t-elle.

Sherif a fait l'éloge de la politique progressiste du gouvernement sur l'inclusion des réfugiés dans son système d'éducation nationale, soulignant qu'il s'agit d'un exemple pour toute la région. Cette nouvelle subvention porte à plus de 41 millions de dollars US le total des investissements d'ÉSD en faveur de l'éducation des enfants vulnérables au Tchad. ÉSD et ses partenaires ont atteint plus de 830 000 enfants dans le pays depuis 2017, en se focalisant sur les enfants réfugiés et déplacés à l'intérieur du pays, les communautés d'accueil, les filles, les enfants handicapés et d'autres enfants vulnérables.

Le financement est urgent et essentiel pour mettre en oeuvre le plan régional de réponse aux réfugiés, qui comprend un coût estimé à 26,5 millions de dollars US pour l'éducation. Le Soudan a des frontières communes avec sept pays, dont la République centrafricaine, le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Libye et le Sud-Soudan, mais presque tous ces pays sont confrontés à des crises prolongées ou aux effets de plusieurs années de crise prolongée et ont besoin d'un financement d'urgence pour répondre aux besoins des réfugiés.

"Les réfugiés que nous avons rencontrés dans l'est du Tchad sont dans une situation désespérée. Ils ont fui leurs maisons avec presque rien et se trouvent dans des zones très reculées et difficiles d'accès, où les infrastructures sont rares et où les températures dépassent les 40 degrés Celsius. Sans l'aide d'urgence des organisations internationales telles que le HCR et l'UNICEF, il leur serait difficile de survivre longtemps", explique-t-elle.

Malgré les efforts du gouvernement, le Tchad est confronté à de multiples chocs successifs, tels que les catastrophes climatiques, les déplacements internes à grande échelle et les crises du lac Tchad et des réfugiés centrafricains, qui ont érodé la fourniture de services de base.

"ÉSD a réalisé divers investissements au Tchad, notamment un programme pluriannuel de résilience pour les enfants réfugiés et déplacés internes vulnérables et leurs communautés d'accueil, ainsi que pour d'autres enfants marginalisés au Tchad, qui dure depuis trois ans et sera renouvelé l'année prochaine. Nous avons également fourni 2 millions de dollars US en réponse aux inondations ou aux catastrophes d'origine climatique qui ont touché le Tchad", explique Mme Sherif.

"Nous fournissons maintenant ce financement catalytique de 3 millions de dollars US pour aider l'UNCHR à fournir un accès immédiat à l'éducation holistique à la nouvelle cohorte de réfugiés arrivant du Soudan. Le soutien holistique d'ÉSD améliore l'infrastructure scolaire et fournit une alimentation scolaire, du matériel pédagogique de qualité, des services de santé mentale et psychosociaux, une formation des enseignants et des approches d'éducation inclusive. Nous espérons que cela incitera d'autres donateurs et contributeurs à combler le déficit de financement restant.

Les indicateurs de performance du Tchad en matière d'éducation sont parmi les plus bas de l'Afrique subsaharienne, avec 56% des enfants en âge d'aller à l'école primaire qui ne sont pas scolarisés.

Le HCR et ses partenaires au Tchad ont besoin de 8 millions de dollars US pour mettre en oeuvre la composante éducation du plan régional de réponse aux réfugiés. ÉSD a fourni environ 40 % du budget ; la communauté internationale devrait aider avec les 60 % restants. Sherif espère que l'UNICEF et ses partenaires recevront également un soutien supplémentaire pour répondre aux besoins des communautés d'accueil, qui ont également besoin d'aide pour accéder à une éducation de qualité.

Les nouveaux réfugiés vivent dans des conditions précaires, manquent des équipements les plus élémentaires et ont besoin d'une assistance urgente et d'être responsabilisés. Alors que les conditions deviennent de plus en plus difficiles, le financement d'ÉSD permettra aux filles et aux garçons réfugiés d'accéder à des environnements d'apprentissage sûrs et protecteurs et soutiendra les communautés d'accueil.

La profondeur et l'ampleur de ce conflit sur les enfants et les adolescents sont telles que leur apprentissage et leur développement seront très certainement entravés si un accès immédiat à l'éducation n'est pas fourni. Le soutien d'ÉSD offre une opportunité d'éducation holistique pour atténuer les effets débilitants à long terme de la guerre sur les jeunes esprits.

Les enfants et les adolescents en fuite auront besoin d'un soutien psychosocial immédiat et de soins de santé mentale pour faire face au stress, à l'adversité et au traumatisme liés à l'explosion de la violence et à leur fuite périlleuse. Ils auront besoin de repas scolaires, d'eau et d'installations sanitaires.

"À la communauté internationale, nous devons agir maintenant. Il s'agit d'une question morale ; nous devons établir des priorités et faire preuve de solidarité. Notre soutien doit être généreux. Le monde ne peut pas se permettre de perdre une génération entière à cause de ce conflit insensé", souligne Sherif.

ÉSD et ses partenaires stratégiques se sont engagés à atteindre 20 millions d'enfants et d'adolescents touchés par la crise au cours des quatre prochaines années. À cette fin, ÉSD cherche à mobiliser un minimum de 1,5 milliard de dollars auprès de donateurs gouvernementaux, du secteur privé et de fondations philanthropiques.