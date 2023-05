Afrique: La BAD ambitionne davantage de grandir

Au terme de ses assemblées annuelles réunies à Charm el-Cheikh, en Egypte, la Banque africaine de développement (BAD) a fixé le prochain rendez-vous avec ses administrateurs et partenaires du 27 au 31 mai 2024, au Kenya, tout en se déclarant tournée vers le futur.

Le pays des « coureurs de fond », comme l'a rappelé son délégué, le ministre des Finances, Njuguna NDung'u, qui faisait allusion à la performance des athlètes kényans dans les marathons internationaux, a hérité de la présidence du Conseil des gouverneurs de la BAD. Ce dernier a assuré d'apporter à l'oeuvre de construction de l'Afrique l'expérience acquise par Nairobi en matière de diversification de ses structures de production dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la technologie et des communications.

Avant le passage du témoin entre l'Egyptien Hassan Abdallah et le ministre kényan au poste de président du Conseil des gouverneurs, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a réitéré l'ambition de son établissement de renforcer ses assises sur le continent pour servir de levier de prospérité. La BAD connaît l'Afrique plus qu'une autre institution financière d'envergure, a -t-il indiqué. Elle est en mesure de puiser dans ses fonds propres, de s'appuyer sur le potentiel du continent et de mobiliser les partenaires au développement pour réaliser le rêve d'une Afrique maîtresse de son destin. Pour y parvenir, les énergies juvéniles et féminines, le partenariat public-privé devront bénéficier d'une attention particulière de la banque et des autres institutions africaines.

Le président sortant du Conseil des gouverneurs s'est, pour sa part, félicité d'avoir, durant son mandat, et avec l'appui de ses équipes, contribué à renforcer la crédibilité de la Banque tant au plan continental qu'international. Pendant plusieurs jours, a-t-il ajouté, son pays a servi de lieu d'échanges enrichissants au millier de délégués partis des quatre coins de l'Afrique et de l'extérieur. Un couronnement salué lors de la cérémonie de clôture des assemblées, le 26 mai. Rappelons que le poste de premier vice-président du Conseil des gouverneurs de la BAD a échu au Canada, et le deuxième à la République centrafricaine.

Journée du 25 mai : de jeunes entrepreneurs s'expriment

Ils étaient triés sur le volet, le 25 mai, Journée de l'Afrique, pour parler de leur parcours unique de jeunes managers. Venus du Cameroun, de Tanzanie, du Maroc, d'Afrique du Sud et du pays hôte, ces entrepreneurs parmi lesquels deux jeunes hommes et trois jeunes femmes évoluent dans la mode, l'agro-industrie, la finance et le numérique. Ntumgia, Awadh, Ouazri, Randela et Yahia ont partagé leur expérience et se sont réjouis du succès récolté par chacun et chacune dans leurs petites et moyennes entreprises. En même temps, ils ont exhorté les gouvernements africains à apporter le soutien qu'il faut au secteur de l'innovation à la promotion duquel de nombreux jeunes sont aux avant-postes sur le continent.

Ces jeunes ont surtout dressé un constat amer résultant du refus systématique de les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale, alors même qu'au bout du compte, ils créent des emplois et participent autant que faire se peut à résorber le chômage. Ils ont témoigné que les demandes de prêts qu'ils introduisent auprès des gouvernements ne reçoivent aucun appui, et les banques leur ferment les portes en multipliant les conditionnalités.

Ne leur viennent en aide que les partenaires extérieurs au continent et ils sont surpris du reproche qui leur est souvent fait de s'adresser aux institutions étrangères pour financer leurs projets. Ils ont aussi interpelé la BAD dont la disposition d'esprit est sans doute réelle, à miser sur la jeunesse porteuse d'espoir, devançant Hassan Abdallah qui déclarait, le 26 mai, que « le temps est venu d'agir ».

Cette tribune de la Journée de l'Afrique a aussi été une occasion de réjouissances, à travers l'improvisation d'un défilé de mode dans la salle officielle des assises. À tour de rôle, les participants étaient invités, par groupes régionaux, à se présenter à la tribune d'honneur en exhibant leurs tenues du jour.

Une façon de montrer que de l'Afrique centrale à l'Afrique du Nord, en passant par l'Est, l'Ouest et le Sud du continent, les Africains ont quelque chose de commun qu'ils doivent sublimer : la fierté d'être Africains. En choeur, l'on a scandé « Vive l'Afrique ! » et le dîner offert par le pays hôte en soirée, ponctué de représentations scéniques, a ajouté à l'hospitalité dont ne s'est pas départi le pays des pharaons au long de la semaine des assemblées annuelles de la BAD.