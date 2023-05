Afrique Centrale: Sud-Kivu - L'hôpital général de Lwiro éprouve des difficultés de fonctionnement (Médecin directeur)

L'hôpital de référence du centre de recherche en sciences naturelles de Lwiro, installé dans le territoire de Kabare (Sud-Kivu) éprouve quelques difficultés pour rendre service à la communauté locale.

Du coup, cette formation hospitalière n'est pas fréquentée, bien que dotée de matériel permettant d'administrer des soins de qualité.

Dr Céline Kavira Malengera, médecin directeur de cet hôpital, explique :

« Le centre hospitalier de Lwiro a d'abord été connu avant comme un hôpital pédiatrique, là où on prenait en charge seulement les enfants ou les malades malnutris. Mais depuis un certain temps, on a pensé qu'il fallait ajouter d'autres services, c'est ainsi qu'on a une maternité à côté. Et ici à l'hôpital on a ajouté la médecine interne et autres. Mais alors nous avons un sérieux problème par rapport à la prise en charge dans ce centre hospitalier parce que beaucoup de gens savaient toujours que les soins étaient gratuits ».

Dans ces conditions, ce médecin pense qu'« il est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'il doit payer les soins médicaux ».

Par conséquent, l'hôpital enregistre beaucoup de cas d'évadés et ne parvienne pas à émerger.

L'hôpital de référence de Lwiro a une capacité de de cent lits, mais peu de malades viennent en consultation, affirme Dr Céline Kavira.

Enfin, l'autre difficulté est liée au manque d'ambulance pour le déplacement des cas d'urgence.