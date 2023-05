Angola: Une ministre d'État réitère l'importance de la famille dans la consolidation de la paix

Luanda — La paix, la démocratie, l'éducation et la santé doivent émerger de la famille car elle continue d'être le noyau fondamental pour construire des sociétés dignes, inclusives et durables, a déclaré ce vendredi à Luanda, la ministre d'État chargée des affaires sociales, Dalva Ringote.

Pour la ministre, qui prononçait son discours de clôture du 1er Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, ouvert jeudi par la vice-présidente de la République, Esperança Costa, les valeurs et les cultures doivent être respectées et approfondies au sein de la famille, où chacun a suffisamment d'espace pour dialoguer et partager.

Le forum, qui s'est déroulé sous le slogan : L'innovation technologique comme outil de sécurité alimentaire et de lutte contre la sécheresse sur le continent africain, a rassemblé des femmes leaders des organisations régionales africaines, des pays membres, des chefs de gouvernement et des membres de la CPLP, de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Elle a indiqué que les contributions des participants de la réunion représentaient effectivement les problèmes d'un grand nombre de femmes en Angola, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, car ils sont liés aux questions environnementales, à la sécurité alimentaire, à la consolidation de la paix et à la prévention des conflits.

D'autre part, elle a reconnu que les femmes ne peuvent résoudre seules tous les problèmes, car le chemin doit être conjoint (hommes et femmes) en raison de l'ampleur des défis, comme le démontrent les statistiques.

"Nous voulons changer le paradigme du dialogue pour atteindre la démocratie et la paix. La femme doit faire partie de ce processus, pas par quotas, car nous avons atteint ce niveau", a-t-il défendu.

Ce changement en Angola, a-t-elle ajouté, a commencé en 2017 avec l'investiture du Président de la République, João Lourenço, pour son dévouement à la cause de la classe féminine et son soutien inconditionnel.

Elle a informé qu'environ 1 200 invités avaient participé au forum, dont 545 femmes, cinq panels et deux master class ont eu lieu, ainsi que trois expositions collectives qui peuvent être visitées sur le lieu de l'événement, au Mémorial António Agostinho Neto et au Musée d'histoire militaire, à savoir "Résonances", "La vie, l'oeuvre et l'héritage d'António Agostinho Neto" et "Histoire militaire de l'Angola".