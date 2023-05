Ile Maurice: Les décisions principales du conseil des ministres

Sécheresse : les restrictions sur l'utilisation d'eau prolongées jusqu'au mois prochain Le Central Water Authority (Dry Season) (Amendment No. 3) Regulations 2023 a été prolongé pour un mois supplémentaire afin d'appliquer les restrictions sur l'utilisation de l'eau, soit jusqu'au 30 juin 2023. À ce sujet, le conseil des ministres a donné son feu vert pour remplacer les générateurs, les pompes et l'équipement au chlore dans les centres de traitement d'eau. Ceci dans le but d'améliorer la distribution adéquate de l'eau potable.

Biomasse : le cadre légal est prêt Le National Biomass Framework, c'est-à-dire le cadre légal, est prêt. L'objectif de l'utilisation de la biomasse pour la production énergétique est d'atteindre 60% de production d'énergie propre d'ici 2030. L'électricité sera produite à partir de la bagasse, des déchets verts et de la canne à sucre.

Patrimoine de l'UNESCO : des documents d'archives sélectionnés pour le World Register L'UNESCO a accepté deux dossiers de Maurice. Il s'agit des "Slave Trade and Slavery Records in Mauritius (1721 - 1892)" et "The archival collections on the Bienheureux Père Jacques Désiré Laval - The Apostle of Mauritius". Au total, 64 collections ont été soumises à l'UNESCO.

Commerce : une division d'analyse et de surveillance des prix créée La division d'analyse et de surveillance des prix sera instituée au niveau du ministère du Commerce. Cette division sera responsable de fixer les prix à Maurice et Rodrigues.