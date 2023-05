Ethiopie: L'IGAD continuera à oeuvrer en faveur d'une paix durable, inclusive et dirigée par les Soudanais - Porte-parole

Addis Ababa le — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) continuera à travailler avec les parties prenantes soudanaises en vue d'une "paix durable, inclusive et dirigée par les Soudanais", a déclaré le porte-parole du secrétaire exécutif de l'IGAD, Nuur Mohamud Sheekh.

Le porte-parole a déclaré à l'agence de presse éthiopienne (ENA) que le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a participé activement à la promotion de la paix et de la stabilité dans le pays.

L'IGAD a été la première organisation multilatérale à se réunir et à s'engager avec les parties, a-t-il noté.

L'assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD s'est réunie à la demande de Workneh le 16 avril et a appelé à une cessation immédiate des hostilités et a exhorté les parties à engager le dialogue pour trouver une solution pacifique à la crise.

L'assemblée a nommé trois chefs d'État en exercice pour diriger l'effort de médiation, a déclaré M. Sheekh, ajoutant que "c'est sans précédent dans la diplomatie de médiation".

En outre, le porte-parole a déclaré que l'IGAD était saisie de la situation et suivait de près la situation au Soudan.

Selon lui, l'autorité collabore avec d'autres organisations multilatérales et utilise les voies diplomatiques nécessaires pour dialoguer avec les acteurs extérieurs et promouvoir des solutions pacifiques afin de garantir en priorité un cessez-le-feu durable et la cessation des hostilités.

Il a également souligné que l'IGAD continuerait à travailler avec les parties prenantes soudanaises en vue d'une paix durable et inclusive, dirigée et maîtrisée par les Soudanais.

Le principal objectif de l'IGAD est de promouvoir la coopération et l'intégration régionales dans divers domaines, notamment la paix et la sécurité, le développement économique et la durabilité environnementale, a souligné le porte-parole.

Avant tout, l'IGAD travaille avec ses États membres en développant des cadres pour prévenir les conflits dans la région.

"Il s'agit notamment de soutenir une gouvernance démocratique et inclusive, de promouvoir le développement économique et l'intégration régionale, et de renforcer la capacité des institutions nationales et régionales à prévenir et à gérer les conflits.