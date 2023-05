Ile Maurice: Fête des mères - Et toi, comment vas-tu célébrer cette journée spéciale?

C'est dimanche que seront célébrées les mamans. De tout temps, à travers la chanson, la poésie ou encore la littérature et la peinture, un hommage a été rendu aux mères. Si aujourd'hui, on trouve que cette fête est devenue trop commerciale, il n'en demeure pas moins que cette journée est une reconnaissance pour celles qui ont donné la vie. Et toi, comment vastu fêter ta maman ? Nous sommes allés à la rencontre d'une poignée d'enfants qui t'expliquent ce que la Fête des Mères représente pour eux, pourquoi il est important de célébrer les mamans et surtout ce qu'elles ont préparé pour leur faire plaisir.

Thaayna Nursingen, six ans, élève d'Arden Junior School

«C'est un jour pour fêter maman. Parce que maman est la meilleure. Elle s'occupe de moi, de mes petites soeurs, de papa, de la maison et en plus, elle travaille. Maman est une superwoman. Et on doit lui dire merci et la faire se sentir spéciale par rapport à tout ce qu'elle fait. Pour ma maman et avec l'aide de Miss Jennifer, je vais faire une carte. D'habitude, c'est avec l'aide de papa que je réalise la carte mais cette année, ce sera différent. Avec l'aide de papa, je vais aussi acheter un joli cadeau comme un coeur pour maman.»

Maëlys Neyva Dumolard, sept ans, élève du Flic-en-Flac Government School

«Cette fête c'est l'amour de maman, et de toutes les mamans de la terre. Il faut les célébrer car elles nous ont donné la vie et elles font tout ce qu'il faut pour nous. Pour la Fête des Mères, j'ai fait une carte en papier pour ma maman à l'école et il y a cinq surprises à l'intérieur.»

Julia Rose, 11 ans, élève de l'école Philippe Rivalland RCA

«Pour moi, la Fête des Mères est un jour où les mamans peuvent se relaxer et se détendre. Cette fête est importante car elle permet de célébrer celle qui s'est occupée de nous depuis que nous sommes nés. Pour la Fête des Mères, je vais faire une carte, ainsi que des origamis. Je les aime beaucoup. J'ai appris à les faire en regardant une vidéo sur Youtube. Je vais faire des fleurs en papier et une banderole sur laquelle je vais écrire 'Bonne fête maman, repose-toi bien'. Je vais aussi lui chanter une chanson et danser pour elle.»

Mary Mia Éléa Hope Amy L'utile, cinq ans, élève du Lycée Labourdonnais

«La Fête des Mères c'est pour que les mamans s'amusent. On va faire une fête pour elles. C'est important de le faire pour s'amuser et pour que les mamans se reposent. Ce jour-là, les enfants vont les aider. On va nettoyer la maison ensemble. Pour ma maman, je ne vais pas acheter de cadeau mais je vais en fabriquer un de mes mains. Ce sera une surprise.»

Kellyana Faith Shekinah, L'utile, quatre ans, qui fréquente la maternelle Le Nid à Souillac

«C'est une fête pour ma maman. Elle va faire ses ongles, ses cheveux et se maquiller. C'est bien qu'il y ait cette fête car maman est fatiguée. Pour la fête, elle ne fera rien. Je vais demander à papa d'acheter le plus beau cadeau du monde pour elle. J'aime beaucoup ma maman.»

L'origine de la Fête des Mères

Il est bon de savoir que déjà dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains célébraient la femme et la mère à travers les déesses. Au XVIe siècle, les Anglais ont établi un jour spécial pour célébrer ce qu'ils appelaient le «Mothering day». Mais à cette époque, le «Mothering day» servait surtout à permettre à tout le monde de revenir dans l'église de leur enfance et ainsi contribuer aux retrouvailles familiales. La Fête des Mères telle que nous la connaissons aurait vu le jour aux États-Unis, plus précisément à Boston en 1872. Mais ce n'est qu'à partir de 1907, sous l'impulsion d'Anna M. Jarvis que cette fête s'est propagée dans d'autres villes américaines. Comme a-t-elle fait ? Elle a lancé une campagne en hommage à sa maman, qui était décédée deux ans plus tôt. Cette dernière avait souvent émis le souhait de la création d'un jour célébrant les mamans. En 1914, le président Wilson a décrété officiellement le deuxième dimanche de mai «Jour de la Fête des Mères».

Si tu ne sais quoi offrir

Internet regorge d'idées de cartes ou encore d'objets en papier que tu peux fabriquer toi-même. Il n'est pas toujours nécessaire d'acheter un cadeau pour faire plaisir à ta maman. Une petite fleur du jardin, accompagnée de câlins et d'un tendre 'Je t'aime' suffisent souvent. Tu peux aussi être plus gentil ce jour-là et l'aider dans ses tâches. Et avec l'aide de papa, tu peux lui faire mille et une surprises. L'important est que ce jour-là, tu la rendes heureuse.

Bon à savoir

Il n'y a pas une date fixe pour célébrer maman à travers le monde. Ainsi, chaque pays a sa date pour cette fête. A Maurice, c'est toujours le dernier dimanche du mois de mai qu'elle est fêtée.