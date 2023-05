Angola: Le ministre de la Culture appelle à l'harmonisation du portugais et des langues nationales

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a appelé ce vendredi, à Luanda, les États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) à promouvoir la coopération entre la langue portugaise et les langues nationales, pour leur valorisation et recherche scientifique.

Prenant la parole à l'ouverture de la 2e Réunion extraordinaire des ministres de la Culture de la CPLP, le ministre a déclaré que le bilinguisme dans chacun des pays faciliterait une plus grande portée de la mission de l'organisation.

A cet égard, il a proposé aux responsables de l'Institut international de la langue portugaise (IILP), au Secrétariat exécutif de la CPLP et aux points focaux de concevoir une stratégie pour la mise en oeuvre d'un projet qui tienne compte de cet objectif.

Filipe Zau a défendu la promotion et diffusion de la langue portugaise, en tant que langue seconde, ce qui implique de reconnaître l'existence d'autres cultures et langues de coexistence.

Le ministre a déclaré que la communauté considère la culture comme une référence identitaire importante, sans perdre le sens de l'altérité par rapport au sentiment d'appartenance culturelle d'autres peuples, mais aussi comme un moyen de promouvoir les industries créatives, visant l'employabilité, la génération de revenus et la l'éradication de la pauvreté.

En ce sens, il a indiqué que la 2e Réunion extraordinaire des ministres de la Culture de la CPLP sera l'occasion de vérifier le degré de mise en oeuvre du plan d'action, de renforcer l'échange.

Lors de son allocution, le ministre angolais de la Culture a évoqué la nécessité d'encourager les compositeurs des pays à participer, individuellement ou collectivement, à un concours public, visant à créer la musique officielle de la CPLP, comme principes directeurs et objectifs de la communauté.

Pour lui, la promotion de mesures facilitant la circulation des citoyens des États membres dans l'espace de la CPLP sera un pas fondamental pour le démarrage d'un projet de statut de l'artiste de la CPLP et la promotion du livre et de la lecture de l'organisation, afin discerner leur rôle dans la société à laquelle ils appartiennent, créant une plus grande empathie pour optimiser l'environnement des affaires.

"Derrière la culture et les arts créatifs, il y a tout le reste, y compris l'éducation interculturelle, catalyseur de la coexistence et du respect mutuel entre des personnes de cultures différentes, et le tourisme durable comme source de diversification économique", a-t-il souligné.

La réunion d'une journée évalue le degré de mise en oeuvre du Plan d'action de coopération culturelle multilatérale de la CPLP (2022-2024) et l'"Opérationnalisation du Plan stratégique (2022-2026)".