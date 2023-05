Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Le non-paiement des factures par les institutions et entreprises de l'Etat bloque le bon fonctionnement de la REGIDESO

Le directeur provincial de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO)/Haut-Katanga a déploré, au cours d'une conférence mercredi 25 mai à Lubumbashi, le non-paiement des factures de consommation d'eau par des institutions étatiques et autres entreprises. Ces factures sont estimées à plus de 5 millions de dollars US. L'entreprise connait ainsi des difficultés de fonctionnement, notamment la panne de certaines machines.

Par conséquent, une bonne partie de la population de la ville n'est pas desservie en eau potable.

Le directeur provincial de la REGIDESO, Ignace Ngoy Kabulo, évoque d'emblée le problème d'énergie, qui, à lui seul, constitue un goulot d'étranglement :

« L'énergie prive au moins 6 à 8 heures de fonctionnement, tout simplement parce que dans les grandes usines, je suis aujourd'hui délesté principalement à Kimololo et Kasapa et dans les stations comme la station de l'UNILU, qui ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Si nous avions des moyens, ces problèmes seraient résolus par nous-mêmes ».

C'est pourquoi il a déploré le non-paiement des factures par des partenaires :

« Malheureusement, ces moyens sont détenus en grande quantité par nos partenaires qui sont censés nous les confier, notamment la SNCC qui nous doit plus de 2.700.000 dollars, la RVA doit plus de 2.500.000 dollars, vous avez le (cabinet du gouverneur de province) avec les entités territoriales décentralisées, dont les mairies et les communes, qui doivent à eux seuls 3,8 milliards des francs congolais ».

Pour lui, c'est beaucoup d'argent et « si l'entreprise pouvait avoir un 10% de cet argent, elle peut régler les problèmes de l'UNILU avec trois petites pompes qui sont en panne, ou au niveau de Kafubu qui devrait améliorer la situation d'eau potable à Karavia, qui ne demande que 140.000 dollars ».