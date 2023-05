Afrique: 11ème sommet des forces terrestres africaines en Côte d'Ivoire - Les chefs des forces terrestres de 40 pays africains partagent leurs expériences

C'est parti pour le 11e sommet des forces terrestres africaines qui se tient cette année en Côte d'Ivoire plus précisément en Abidjan. Regroupant les chefs des forces terrestres de 40 pays africains et 6 experts venus d'Europe et du continent américain, ce sommet a été lancé hier par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Ainsi, le premier responsable de la politique de défense de la Côte d'Ivoire s'est félicité du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette importante activité organisée chaque année par l'armée américaine à travers sa Task Force d'Europe du Sud pour l'Afrique, la SETAF. « Je note avec satisfaction que le partenariat opérationnel qui lie nos deux Etats se consolide d'année en année. J'en veux pour preuve l'exercice multinational antiterroriste dénommé »Flint lock » organisé en Afrique par le commandement des opérations spéciales du commandement Afrique des Etats-Unis depuis 2005, et auquel participe régulièrement l'armée ivoirienne.

Il y a de cela quelques semaines, cet exercice s'est déroulé conjointement en Côte d'Ivoire et au Ghana voisin. 1300 soldats provenant de 29 pays dont 13 d'Afrique et plusieurs autres y ont pris part. Le Sommet des Forces Terrestres Africaines (African Land Forces Summit - ALFS) est l'un des plus grands évènements militaires initiés par les Etats-Unis en Afrique », s'est réjoui le ministre d'Etat.

Tout en indiquant que cette rencontre de haut niveau est perçue comme un forum d'échanges franc, permettant aux parties prenantes d'élaborer des stratégies en vue d'améliorer la sécurité et la stabilité des pays africains en proie à l'insécurité.

C'est pourquoi, il a souligné qu'il reste convaincu qu'au terme des échanges, des propositions pertinentes seront faites pour une synergie d'actions, en vue d'endiguer le phénomène du terrorisme créant ainsi un environnement sécuritaire apaisé pour les populations.

Pour sa part, le chef d'Etat-major de l'armée de terre, le général Dem Aly a indiqué que ce rendez-vous vise trois objectifs à savoir : échanger sur les défis de sécurité en Afrique ; développer des solutions complémentaires et collaboratives aux défis de sécurité partagés à partir des différents réseaux de partenaires et des partenariats régionaux à travers l'Afrique ; Et enfin, donner aux organisations régionales actives et compétentes, les moyens d'établir des partenariats coopératifs et multinationaux dans toute l'Afrique.

Aussi, le sommet sera meublé par conférences délivrées par des spécialistes ivoiriens et internationaux qui seront suivis d'échanges, cinq au total, des sessions en comité de travail ainsi qu'une visite de l'Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme de Jacqueville.

Prenant la parole, le Général d'Armée Darryl Williams, commandant des forces américaines pour l'Europe et l'Afrique, a exprimé toute la disponibilité des Etats-Unis à aider l'Afrique sur le chemin de sécurisation et de sa stabilisation. « Ensemble nous serons forts », a-t-il dit.