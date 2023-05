Cote d'Ivoire: Dimbokro-Festival des sports olympiques - Paulin Danho et Adama Coulibaly saluent une initiative louable et exhortent les jeunes à la discipline

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Une initiative pour promouvoir l'Olympisme, la première édition a tenu toutes ses promesses. Le Festival des Sports Olympiques (FESPOL) tenu, le samedi 6 avril 2023, au stade Koné Samba Ambroise de Dimbokro et au Centre de l'Union des jeunes de la commune de Dimbokro, a connu une forte mobilisation.

Initié par le CNO-CIV (Comité national olympique de Côte d'Ivoire), l'événement a enregistré la participation 200 athlètes issus de seize fédérations olympiques (athlétisme, basketball, boxe, badminton, cyclisme, judo, gymnastique, golf, lutte, karaté, rugby, taekwondo, tir à l'arc, tennis, tennis de table, volleyball) et plus de 200 athlètes.

Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, et le maire de la commune, Bilé Diéméléou, tous fils et cadres de la région du N'Zi, ont honoré de leur présence cette activité de la représentation nationale du Comité internationale olympique (CIO). Sans oublier le corps préfectoral, les autorités traditionnelles et religieuses.

Une initiative qui cadre avec la volonté du gouvernement

Le ministre Paulin Danho, patron de la cérémonie, a salué une initiative qui «cadre avec la volonté du gouvernement de promouvoir l'excellence, la solidarité et le partage, l'endurance et le fair-play, des vertus chères à l'olympisme».

Tout en félicitant le président du CNO-CIV, Me Georges N'Goan pour cette opportunité qui vulgarise les sports olympiques auprès des populations cibles, les jeunes, le patron des sports ivoiriens a souligné la place de choix qu'occupe le sport dans la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété 2023, l'année de la jeunesse.

«Quand on sait la corrélation forte qui existe entre le sport et la jeunesse, on comprend aisément les instructions du chef de l'Etat qui souhaite que le sport, en même temps qu'il contribue au développement de notre pays, soit une niche d'insertion socioprofessionnelle de notre jeunesse. Ce festival est un cadre idéal, bien choisi pour notre jeunesse en quête de repères socioprofessionnels», a fait savoir le patron du FESPOL, avant de se réjouir du choix de Dimbokro, terre natale du président de la République, pour abriter l'édition inaugurale du festival.

L'appel à la solidarité et à la discipline

Le parrain du FESPOL, le ministre de l'Economie et des Finances a remercié son collègue des sports pour avoir autorisé la tenue de cette manifestation sportive dans la ville de Dimbokro. Adama Coulibaly a également félicité Me N'Goan Georges pour avoir insufflé une nouvelle dynamique au CNO-CIV, avant d'exhorter la jeunesse à saisir les opportunités de leur offre le gouvernement, tout en s'appropriant les valeurs de l'olympisme notamment la solidarité et la discipline.

«La devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort ensemble » m'inspire deux leçons. La première leçon de vie qui me semble importante, c'est la solidarité dans la mesure où cette devise traduit le fait que nous ne pouvons aller plus vite, nous ne pouvons viser plus haut, nous ne pouvons devenir plus forts que si nous sommes ensemble, solidaires. La seconde leçon que m'inspire cette cérémonie, c'est l'effort et la discipline.

La jeunesse de Côte d'Ivoire et particulièrement celle de Dimbokro doit saisir les énormes opportunités qui leur sont offertes par le gouvernement à travers de nombreux projets développés à leur intention. Je voudrais indiquer aux athlètes que le FESPOL 2023 doit être l'occasion de vivre des moments exceptionnels qui laisseront à n'en point douter un souvenir tout aussi fort de cohésion et de brassage avec la jeunesse», a conseillé le parrain du premier FESPOL. Le maire de Dimbokro, Bilé Diéméléou, a salué cette idée «géniale» du CNO-CIV de promouvoir l'olympisme en Côte d'Ivoire.

Promouvoir le mouvement olympique

Le FESPOL, a dit le président du CNO-CIV, est une incitation à la pratique du sport et une occasion de rendre plus visible les activités de sa structure. Tout en exprimant sa gratitude aux ministre Danho et Coulibaly ainsi qu'au premier magistrat de la commune Diéméléou, Me N'Goan a expliqué que ce festival pour objectif de «promouvoir le mouvement olympique à l'intérieur du pays, de donner l'occasion aux fédérations olympiques de se rapprocher des populations de nos régions et de faire mieux connaître leurs disciplines auprès des jeunes et de les amener à pratiquer le sport de leur choix».

Le défilé des fédérations, les démonstrations des différentes disciplines, une marche sportive avec près de 1500 participants, un bal poussière et un don à l'Orphelinat «Sauver pour Servir» de Dimbokro ont été les grandes articulations de cette première édition du FESPOL qui a connu un franc succès.