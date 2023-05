Sénégal: La relance de l'industrie pharmaceutique va garantir la souveraineté et réduire les importations (ministre)

Genève, 26 mai (APS) - La relance de l'industrie pharmaceutique sénégalaise vise à "garantir la souveraineté du pays en réduisant la dépendance aux importations de produits pharmaceutiques au Sénégal, à travers l'accélération de la production et de la distribution locale de médicaments et de consommables", a précisé vendredi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

"Le projet de relance de l'industrie pharmaceutique (RIPH) a pour objectif de garantir la souveraineté en réduisant la dépendance aux importations de produits pharmaceutiques au Sénégal à travers l'accélération de la production et de la distribution locale de médicaments et de consommables", a-t-elle indiqué au sortir d'une audience avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre du plan d'actions prioritaires ajusté et renforcé (PAP 2A) du Plan Sénégal émergent (PSE) a décidé d'inscrire la production de médicaments parmi ses six priorités.

Selon le ministre de la Santé, "cela a été particulièrement renforcé par l'avènement de la Covid-19 qui a permis de constater la nécessité d'améliorer l'accès équitable des populations sénégalaises aux vaccins, médicaments ou autres produits de santé dont les technologies sanitaires".

Elle estime que "la production de vaccins anti COVID-19 et autres [produits pharmaceutiques] par des pays africains, dont le Sénégal, participera à renforcer l'équité dans l'accès aux vaccins et aux médicaments". Selon elle, "la production de vaccins dans les pays du sud, en plus de renforcer l'accès aux vaccins, réduira le coût de la vaccination".

Parmi les acquis du Sénégal dans ce domaine, elle a cité " la présence de l'Institut Pasteur à Dakar, qui fabrique depuis des décennies des vaccins, et récemment, de l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) dirigé par le virologue Souleymane Mboup".

Il y a également, selon le ministre, "le projet Madiba qui est pour nous une opportunité de concrétiser le rêve de voir le Sénégal produire des vaccins pour les populations africaines".

De l'envoyé spécial de l'APS