Mali: Coupe CAF / Djigui Diarra (Yanga) - « Gagner cette compétition sera un énorme plus »

Le gardien des Young Africans (Yanga), Djigui Diarra, a déjà perdu deux finales continentales avec l'équipe nationale malienne au Championnat d'Afrique des Nations.

Il faisait partie de l'équipe du Mali qui est tombée contre la RD Congo en finale du CHAN 2016 et a également été membre du groupe qui a perdu en finale de l'édition 2020 du même tournoi face au Maroc.

Diarra faisait également partie de l'équipe malienne qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2015 en Nouvelle-Zélande, où elle a terminé troisième après avoir battu le Sénégal en barrage.

Désormais, l'ancien gardien du Stade Malien veut rectifier le tir avec son club Yanga, qui se prépare à affronter l'équipe algérienne de l'USM Alger en finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le match aller se jouera à Dar es Salam dimanche tandis que le match retour aura lieu à Alger le week-end prochain.

Dans un entretien accordé à CAFOnline, Diarra, qui a été un des principaux artisans du brillant parcours de Yanga avec cinq clean sheet dans la compétition, évoque les ambitions de son équipe et sa préparation pour affronter les Algériens.

« J'ai perdu deux fois la finale dans le tournoi du CHAN avec le Mali et aujourd'hui, je me retrouve à disputer une autre finale de la CAF. Je suis très heureux et fier d'être à nouveau ici et mon ambition et moteur est l'envie d'effacer les échecs de ces deux finales précédentes. Nous avons une équipe très forte, de l'entraîneur au staff technique en passant par mes coéquipiers et tout le monde a joué un rôle crucial pour que nous soyons ici. C'est une compétition importante pour nous et nous comptons les uns sur les autres pour mener l'équipe à la victoire. Gagner cette compétition sera un énorme plus pour chaque joueur sur le plan individuel, afin d'essayer de gagner une place en équipe nationale », a laissé entendre Djigui Diarra.