Maroc: L'OCI affirme l'importance du rôle du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi

Pour faire face aux politiques dangereuses des autorités israéliennes à Al-Qods

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a réitéré l'importance du rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, pour faire face aux politiques dangereuses mises en oeuvre par les autorités d'occupation israéliennes à Al-Qods Acharif.

La déclaration finale, publiée à l'issue de la réunion extraordinaire à composition non limitée du Comité exécutif de l'Organisation, mercredi à Djeddah, qui a discuté de la poursuite des attaques israéliennes contre la Mosquée Al-Aqsa, souligne l'importance du rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, pour faire face aux politiques dangereuses mises en oeuvre par les autorités d'occupation israéliennes à Al-Qods Acharif visant à changer l'identité et le statut juridique de la ville, ainsi que sa composition démographique, culturelle et historique.

La réunion extraordinaire, tenue à la demande de l'Etat de Palestine et du Royaume hachémite de Jordanie, et en coordination avec le Royaume d'Arabie Saoudite, actuel président du Sommet islamique et président du Comité exécutif, a salué le rôle joué par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Le document affirme que le département des dotations d'Al-Qods et des affaires de la mosquée Al-Aqsa relevant du ministère des Dotations, des Lieux saints et des Affaires islamiques en Jordanie est l'autorité habilitée à gérer les affaires de la mosquée bénie Al-Aqsa, réaffirmant le droit de l'Etat de Palestine à la souveraineté sur la ville d'Al Qods-Est occupée, et qu'Israël n'a aucun droit ni aucune souveraineté sur la ville occupée d'Al Qods et ses lieux saints islamiques et chrétiens.