Algérie: Coupe CAF / Abdelkarim Zouari (USM) - « Ce titre continental est attendu par tous les Algériens »

Le meneur de jeu de l'USM Alger, Abdelkarim Zouari, assure qu'ils sont déterminés à offrir le trophée de la Coupe de la Confédération 2022-23 de la CAF au peuple algérien en général, et aux fans de l'USM Alger en particulier.

Dans un entretien accordé à CAFonline, Zouari explique que tous les membres de l'équipe sont prêts pour aller défier les tanzaniens des Young Africans, le dimanche 28 mai 2023, à Dar es Salaam, dans le cadre de la manche aller de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.

« Nous sommes actuellement en finale de la Coupe de la Confédération et nous devons être couronnés. Ce titre continental est attendu par tous les Algériens, notamment par les fans de l'USM. Les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions. Nous travaillons selon un programme établi par l'encadrement technique qui s'étend jusqu'à la fin. Nous espérons être prêts le jour de la rencontre face aux Young Africans en Tanzanie. Nous sommes actuellement en finale de la Coupe de la Confédération, et cela, on ne peut le nier. Notre équipe avait un niveau, et elle est maintenant à un autre niveau. L'entraîneur a confirmé qu'il a sa touche et a mis à profit son expérience africaine avec d'autres clubs. Il nous a fait profiter de son expérience, et cela nous aidera forcément en finale », a-t-il fait savoir.