Afrique de l'Ouest: Bourse - Forte baisse de l'indice BRVM Prestige à la fin de la journée de bourse de ce vendredi 26 mai 2023.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 26 mai 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'indice BRVM Prestige, qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige, a enregistré une forte baisse de 2,03%.

Cet indice voit ainsi le nombre de ses points passer de 102,07 points la veille à 100 points ce vendredi 26 mai 2023.

Quant à l'indice composite (l'indice général de la Bourse), il s'est replié de 0,78% à 194,89 points contre 196,42 points. Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre une hausse de 0,84% à 97,62 points contre 98,45 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une forte baisse de 242,869 milliards, avec une réalisation passant de 7307,438 milliards de FCFA le 25 mai 2023 à 7250,307 milliards de FCFA ce 26 mai 2023.

Celle du marché obligataire est par contre en hausse de 6,596 milliards, à 10 115,749 milliards de FCFA contre 10 109,153 milliards de FCFA la veille.

La valeur des transactions connait une forte remontée, s'établissant à 1,341 milliard de FCFA contre 473,714 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,09% à 680 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,62% à 6 800 FCFA), BOA Niger (plus 3,66% à 5 800 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 2,80% à 5 500 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 1,52% à 670 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres Société Générale Côte d'Ivoire (moins 6,64% à 14 000 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,62% à 620 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 2 100 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 650 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 3,28% à 2 800 FCFA).