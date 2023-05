Guinée: Une Rwandaise développe une application pour booster l'agriculture

L'application Smart Potato Greenhouse Technology utilise des capteurs pour déterminer la qualité et la température du sol et automatiser l'irrigation.

Clemence Uwamutarambirwa détecte la température des pommes de terre dans une serre.

Après avoir suivi une formation de six mois sur l' »Internet des objets » (IoT) à l'Université catholique du Rwanda (CUR) dans les districts de Huye et de Gisagara, Clemence Uwamutarambirwa, 24 ans, a mis au point une application pour téléphone portable qui utilise des capteurs pour surveiller la qualité et la température du sol et peut automatiser l'irrigation.

Les IOTs font référence à la technologie qui permet d'intégrer des capteurs et des logiciels à des objets inertes et de les mettre en réseau dans le but d'échanger des données.

ONU Femmes Rwanda collabore avec l'Université catholique du Rwanda dans le cadre d'un programme conjoint pour la jeunesse financé par le Multi-Partner Trust Fund (MPTF) et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) afin d'aider les femmes et les jeunes filles à créer des opportunités d'emploi. Mme Uwamutarambirwa est l'une des 25 stagiaires qui ont bénéficié de la formation de six mois sur les technologies de l'information et de la communication.

Mme Uwamutarambirwa appelle son application « Smart Potato Greenhouse Technology » (SPGT).

Actuellement utilisée pour détecter les niveaux de température et d'humidité des pommes de terre dans les serres du district de Musanze, dans la province méridionale du Rwanda, l'application devrait être étendue à d'autres districts dans le courant de l'année.

La technologie aide nos agriculteurs et nos responsables de serres à contrôler la qualité du sol, l'humidité, la température et à automatiser le processus d'irrigation, mais elle améliore également les systèmes de sécurité grâce à différents capteurs.

L'invention est considérée comme une solution agricole importante pour lutter contre la faim. Son succès attirera des agriculteurs dans d'autres régions du pays. Environ 69 % des ménages rwandais se livrent à des activités agricoles telles que la production de cultures ou l'élevage.

Comment fonctionne l'application ?

L'application SPGT se compose de deux parties : - la première concerne les capteurs interconnectés.

La première partie concerne les capteurs interconnectés, tels qu'un capteur d'humidité pour surveiller la qualité du sol, un capteur d'humidité pour surveiller l'humidité des pommes de terre et un capteur d'irrigation intelligent pour pomper l'eau dans la serre.

La deuxième partie concerne la transmission des données. Elle envoie des notifications, des alertes et d'autres informations de surveillance à distance aux téléphones portables des responsables des serres.

« Les capteurs capturent des données pertinentes et envoient des notifications et des alertes aux responsables des serres par l'intermédiaire d'une plateforme en nuage », explique Mme Uwamutarambirwa.

L'application améliore également les systèmes de sécurité, en utilisant des capteurs de son et de mouvement et des caméras numériques automatisées pour surveiller les tentatives de vol d'appareils dans une serre. Ces capteurs détectent automatiquement les tentatives de vol, prennent des photos et les transmettent aux téléphones portables des responsables des serres.

Avantages pour les agriculteurs

Mme Uwamutarambirwa explique qu'elle a développé l'application pour aider les agriculteurs à lutter contre l'insécurité alimentaire et à favoriser la durabilité de l'agriculture, ajoutant que l'irrigation automatique intelligente contribue à la résilience climatique.

Actuellement, elle travaille avec Seed Potato Fund (SPF-Ikigega), un négociant en semences professionnel au service des communautés locales, afin de garantir une disponibilité et une accessibilité stables et en temps réel de semences de pommes de terre de qualité aux agriculteurs grâce à des pratiques agricoles intelligentes telles que les multiplicateurs de semences, le stockage, la manipulation et la commercialisation des semences de pommes de terre.

Evariste Nsabimana, technicien de la serre SPF-Ikigega, explique que « la technologie aide nos agriculteurs et nos directeurs de serre à surveiller la qualité du sol, l'humidité, la température et à automatiser le processus d'irrigation, mais elle améliore également les systèmes de sécurité en utilisant différents capteurs ».

La jeune inventrice estime que les technologies de l'information et de la communication (IdO) profiteront énormément au secteur agricole, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire. Leur croissance exponentielle et leur popularité en font une source essentielle de données liées à l'agriculture.

Elle note qu'à l'avenir, les applications de l'IdO pourraient soutenir l'agriculture de précision, la production alimentaire, la transformation, le stockage, la distribution, la consommation, la traçabilité, la visibilité et les défis liés à la contrôlabilité.

L'IdO pourrait également contribuer à l'hydroculture, qui consiste à faire pousser des plantes, généralement des cultures ou des plantes médicinales, sans sol, en utilisant des solutions nutritives minérales à base d'eau dans des solvants aqueux, et à l'horticulture, qui consiste à cultiver des plantes de jardin.

