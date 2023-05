Sénégal: La DIEM se dote d'un laboratoire de stimulation et conformité en maintenance hospitalière

Dakar — La mise en place du nouveau laboratoire de stimulation et conformité (LSC) en maintenance hospitalière de la Direction des infrastructures, des équipements et de maintenance (DIEM) s'inscrit dans une stratégie visant à pérenniser les investissements consentis dans la réalisation d'infrastructures hospitalières, a appris l'APS de source officielle.

"L'Etat du Sénégal a mis beaucoup de moyens dans la construction des infrastructures hospitalières depuis 2012. Donc, il fallait mettre en place des stratégies pour pérenniser ces investissements et la première stratégie, c'est de mettre en place un véritable dispositif de maintenance", a déclaré Amad Diouf, le directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance lors d'un entretien accordé à l'APS.

Il a précisé que "c'est dans ce cadre" qu'il a "été demandé" à son service de "mettre en place un laboratoire de stimulation et de conformité (LSC) en maintenance hospitalière", un laboratoire "unique dans la sous-région", selon lui.

Ce laboratoire a pour objectif de promouvoir la qualité et la sécurité des équipements et des infrastructures hospitalières au Sénégal et de contribuer à la mise en oeuvre du plan stratégique de la maintenance (PSM) du ministère de la Santé et l'Action sociale du Sénégal, a-t-il souligné.

Le laboratoire de stimulation et conformité, installé au sein de la Direction des infrastructures, des équipements et de maintenance, va favoriser l'atteinte des objectifs et la réalisation des missions de la DIEM.

Il permettra de former des professionnels de la santé de haut niveau, d'assurer le développement de l'expertise, de consolider la collaboration interprofessionnelle et de contribuer à l'amélioration de la qualité (...) des soins.

Le laboratoire va contribuer à développer des procédures opérationnelles et normalisées en équipement, en infrastructures en maintenance hospitalière.

Il vise également contribuer à recycler les acteurs techniques aux technologies biomédicales utilisées dans les structures sanitaires du Sénégal et à former des formateurs pour l'évolution des compétences des agents de maintenance hospitalière.

Le LSC fournira aussi des outils opérationnels et organisationnels de gestion et d'exploitation des dispositifs médicaux.