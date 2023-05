Afrique: Festival de Cannes - Le prix documentaire l'Oeil d'Or attribué au film tunisien 'Les filles d'Olfa' de Kaouther Ben Hania en ex aequo avec 'La Mère de tous les mensonges' de la marocaine Asmae El Moudir

TUNIS — Le Jury du Prix documentaire l'OEil d'Or, présidé par Kirsten Johnson et composé d'Ovidie, Sophie Faucher, Pedro Pimenta, Jean-Claude Raspiengeas a décerné l'Oeil d'Or 2023 au long métrage tunisien "Les filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania (Sélection officielle-Compétition) en ex aequo avec le film "Kadib Abyad" (La Mère de tous les mensonges) de la marocaine Asmae El Moudir (Sélection officielle-Un Certain regard)..

Le jury , informe un communiqué de presse, "salue le courage et l'imagination de Kaouther Ben Hania et Asmae El Moudir, qui inventent des dispositifs renouvelant avec audace les écritures du réel pour explorer et affronter le chaos du monde. Elles confirment avec force et détermination que le documentaire est un genre majeur du cinéma".

Depuis 2015, l'OEil d'or - Le Prix du documentaire- met sous les projecteurs du Festival de Cannes ce genre cinématographique par lequel le 7e art est né.

Il récompense un film présenté dans les sections cannoises : Sélection officielle (Compétition, Un Certain Regard, Hors compétition et Séances de Minuit, Séances Spéciales, Courts métrages, Cannes Classics), Quinzaine des Réalisateurs et Semaine de la Critique.

L'OEil d'or, créé par la Scam (Société civile des auteurs multimedia) alors présidée par Julie Bertuccelli avec la complicité du Festival de Cannes, figure désormais sur la liste officielle des prix éligibles à la catégorie long-métrage documentaire de l'Académie des Oscars.