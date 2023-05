Madagascar: Energies renouvelables - Le groupe Tanatech propose plus de 1 700 références de produits

Le groupe Tanatech a été fondé à Madagascar en 2008 en créant une usine de fabrication de bougies. Mais un an après, le fondateur qui est un visionnaire, a décidé de cesser ses activités en se lançant dans les énergies renouvelables notamment le solaire.

« Notre directeur général fait ainsi partie des acteurs de changement à Madagascar. Nous avons commencé avec une équipe de six personnes tout en étant parmi les premiers à être le distributeur, revendeur et installateur de produits spécialisés dans le domaine de l'énergie solaire. Au début, nous avons présenté quatre références de produits sur le marché. Le premier magasin Green Shop est ensuite ouvert à Behoririka, sans compter l'extension de notre infrastructure. Quinze ans après, le groupe Tanatech propose plus de 1 700 références de produits de différentes marques et certifiés ISO. Et nous comptons actuellement 129 collaborateurs ». Le directeur administratif et financier du groupe Tanatech, Bhagvandas Dishank Nilesh, l'a exposé dans le cadre d'un événement intitulé « After work by Tanatech », qui s'est déroulé mercredi dernier au Restaurant « La Plantation » à Ankorondrano.

Réalisation d'une étude de la production énergétique

Le groupe Tanatech dispose d'une large gamme de produits de différentes marques comme Greengywatt, BMZ, SMA Solar technology, Growatt, Grün et victron energy. On y trouve des panneaux solaires, des batteries, des régulateurs, des convertisseurs et des onduleurs ainsi que des réfrigérateurs et des congélateurs solaires. « On réunit les meilleurs marques de produits avec des meilleurs techniciens formés par les sociétés qui fabriquent ces produits d'origine pour vous offrir des services impeccables et apporter de l'énergie propre. On se positionne d'ailleurs sur le marché en tant que distributeur et installateur de confiance pour nos clients constitués de professionnels et de particuliers, pour ne citer que les hôpitaux, les ONG, les Call center et les hôtels. Le groupe Tanatech agit ainsi pour la transition énergétique à Madagascar avec une meilleure équipe ayant plus de 15 ans d'expériences », a exprimé le directeur commercial du groupe, Bhagvandas Ronak Nilesh. En outre, « l'intégrité, la responsabilité, la diversité, le respect, le bien-être et l'engagement social constituent les valeurs qui nous permettent de se développer », a-t-il enchaîné.

Le groupe Tanatech se démarque également de ses concurrents par un accompagnement particulier de ses clients surtout en matière d'étude de leur production énergétique. « D'aucuns reconnaissent que la demande en énergie est en constante évolution à Madagascar. Nous proposons ainsi quatre types de système solaire, à savoir, l'auto-consommation (On-Grid), le système autonome (Off-Grid), l'anti-délestage et l'hybride. Nous disposons aussi d'un logiciel spécifique servant à analyser avec précision la demande et la production solaire de nos clients. On dresse ensuite le profil de charge pour avoir le dimensionnement afin de proposer aux clients le système le plus rentable. On peut même personnaliser leurs besoins. Et nos produits sont soumis à des garanties allant de 5 à 10 ans », a expliqué le directeur technique du groupe Tanatech, Mparany Rakotoarisoa.

Le groupe Tanatech offre une surprise à ses clients

Par ailleurs, « quatre types d'investissements sont proposés pour se lancer dans cette énergie solaire. Soit par financement propre de l'entreprise avec une facilité de paiement de 30 à 90 jours, soit via le leasing PPA des banques partenaires, soit via des subventions offertes dans le cadre du programme Sunref financé par l'AFD, soit via des financements externes des partenaires techniques et financiers. Nous pouvons même aider les clients dans le montage de leur projet pour l'obtention de ce financement. En effet, l'utilisation des énergies propres procurent de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux pour ne citer que la réduction de l'émission de CO². Un KWc de panneau installé équivaut à six arbres sauvés chaque année », a soulevé le directeur administratif et financier du groupe Tanatech, Bhagvandas Dishank Nilesh. Et comme surprise, « Tanatech offre une formule « Satisfait ou remboursé » en faisant des installations pour que les clients puissent tester l'efficacité de nos systèmes. Ce sera suivi d'un contrat de vente », a-t-il déclaré. Des utilisateurs de produits de ce groupe ont également fait des témoignages lors de cet « Afterwork by Tanatech ».