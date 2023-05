Madagascar: OIF - Recommandations pour améliorer le fichier électoral

Face aux différentes interprétations sur la refonte de la liste électorale, la Ceni a tenu à s'exprimer. Selon ses explications, le bureau permanent de la CENI maintient la transparence et l'inclusivité, ainsi que le respect de la loi dans l'accomplissement de son mandat, et plus particulièrement dans le processus de la refonte de la liste des électeurs. C'est dans ce sens qu'avant et après la clôture provisoire de la liste des électeurs le 11 avril 2023, en partenariat avec un comité ad'hoc, composé des représentants des parties prenantes aux élections (partis politiques et OSC), l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a été chargée de faire des expertises sur le fichier électoral afin d'identifier les imperfections et lacunes et de faire des recommandations à la CENI.

Experts

Le rapport de cette 1ère phase de l'audit a été déposé par les experts de l'OIF le 22 avril 2023 et comporte un certain nombre de recommandations pour améliorer le fichier électoral. La 2è phase de l'audit devrait se dérouler en amont et en aval de la clôture de la liste définitive de la liste électorale prévue pour le 10 juin 2023. Dans le cadre de cette phase de l'audit du fichier électoral, à la demande du comité ad'hoc, un appel à manifestation d'intérêts a été lancé par la CENI pour impliquer les experts nationaux dans le processus d'audit du fichier électoral. Deux experts nationaux ont été retenus par le Bureau Permanent de la CENI pour effectuer cette expertise.

Méthodologie

Une réunion de travail entre les experts nationaux, la CENI, le comité ad'hoc, a été faite le 25 mai 2023, en vue de valider la méthodologie proposée par les experts nationaux pour réaliser leur mission. La méthodologie comportait l'accès libre des experts aux installations techniques et à toutes les bases de données, des interviews des différents responsables liés au fichier, des visites de terrain (CID et Fokontany) ainsi que la mise à disposition SandoBox, dans le local de la Direction des systèmes informatiques de la CENI pour des tests et simulations. La méthodologie compte 6 étapes, qui va étudier le circuit de traitement au niveau des CID, l'audit de sécurité des outils, la vérification de la cohérence des données par les analyses démographiques et statistiques et devait se terminer par l'élaboration d'un rapport prononçant la qualité, la fiabilité et la crédibilité du registre électoral et en consolidant les risques.