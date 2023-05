Madagascar: Pr Lily Arison René de Roland - Lauréat du National Geographic/Buffet Award 2023

Discret, le Pr Lily Arison René de Roland vient d'être récompensé pour ses réalisations et son leadership en matière de conservation. La redécouverte du Dusky Tetraka cette année, l'oiseau sauteur malgache qui était au bord de la disparition, figure parmi ses grandes réalisations.

Une consécration

Le Pr Lily Arison René de Roland a reçu un des deux prix National Geographic/Buffet for Leadership in Conservation 2023. Ces prix ont été spécialement créés par la National Geographic en partenariat avec la Howard G. Buffett Foundation pour « reconnaître et célébrer les héros méconnus de la conservation », « ces personnes exceptionnelles ont fait preuve de leadership dans la gestion et la protection des ressources naturelles de leur région et de leur pays, et sont des défenseurs inspirés de la conservation qui servent de modèles et de mentors ». Se projetant déjà dans le futur alors qu'il vient tout juste d'être récompensé, l'ornithologue malgache, de renommée internationale, lance avec enthousiasme : « à l'avenir, j'espère en apprendre davantage sur la biodiversité, et pas seulement sur les oiseaux, car Madagascar possède une grande biodiversité à connaître et à protéger ». Profitant de son moment de gloire, le Pr Lily Arison Rene de Rolland a trouvé le temps de penser à ses étudiants. « J'espère également continuer à former des étudiants pour qu'ils deviennent des spécialistes de la conservation et à soutenir les communautés locales qui vivent autour des zones protégées » a-t-il lancé.

Conservateur

Le Pr Lily Arison René de Rolland étudie les rapaces en péril de Madagascar depuis l'année 1992, l'année durant laquelle il a rejoint le programme malgache du Peregrine Fund. En 2004, l'ornithologue malgache est devenu le directeur national du programme en 2004. Depuis, il a contribué à la découverte et à la redécouverte de plusieurs espèces. Chouette rouge de Madagascar, aigle serpentaire, canard plongeur (Fuligule de Madagascar) et dernièrement le Dusky Tetraka, ces espèces endémiques de Madagascar ont refait surface à la suite des travaux de recherche initiés par le Pr Lily Arison Rene de Roland et ses équipes. Outre les deux espèces de lémuriens non décrites, l'ornithologue a également contribué « à la création de cinq aires protégées nationales et a révolutionné la conservation à Madagascar en développant un modèle communautaire qui s'attaque aux causes des conflits entre l'homme et la faune ». Son travail a permis de préserver certains des meilleurs habitats naturels restants à Madagascar et continue d'ouvrir la voie à l'avenir de la conservation et de la préservation de la diversité biologique à Madagascar, tout en inspirant sa communauté.