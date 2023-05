Cote d'Ivoire: Sud Comoé - Environ 3000 ménages bénéficient des « filets sociaux productifs »

Le directeur régional (DR) de l'emploi et de la protection sociale du Sud-Comoé, Koffi N'Dah Ernest, a affirmé, mardi 2 mai, lors d'une séance publique, que 2989 ménages dont 2006 en milieu urbain et 983 en milieu rural bénéficient actuellement des « filets sociaux productifs » dans les quatre départements que sont Grand-Bassam, Adiaké, Aboisso et Tiapoum.

Ce projet consiste à allouer 36.000 Fcfa par trimestre, soit 144.000 Fcfa par an non remboursables sur trois ans à chaque ménage retenu et un kit de sortie de 72.000 Fcfa non remboursable à chaque ménage sortant du programme et des terminaux (téléphone portable, puce) pour faciliter les transferts, a-t-il souligné.