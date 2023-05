Madagascar: Festivités - Lundi de Pentecôte béni pour les fêtards et fêtardes d'Antananarivo

Il y a de quoi réjouir Antananarivo pour ce week-end de Pentecôte, avec des spectacles qui débutent dès samedi avec une pause religieuse le dimanche. Le lundi de Pentecôte rassemble le meilleur de la variété et du folk malgache.

Décidément, les fêtards et les fêtardes ont été gâtés par le calendrier, les weekends de trois jours se sont multipliés cette année. De samedi à lundi, les artistes se placent, histoire aussi de démontrer qui sont les plus recherchés par le public en ces temps de vêpres et de bombance, à la limite du portefeuille. Dès samedi, Dah' Mama donne le la Chez Papa à Isoraka à partir de 22h, pour chanter les « Tonton Sôla », « Vakiana fotsiny » et d'autres morceaux.

Pour les nostalgiques, le récital dénommé « Amboaram-pitiavana hoan'i Neny » rassemblera la génération Radio Nationale Malgache ce jour au Cercle Mess Betongolo à partir de 10 h. Salomon de Kintana Telo, Narisoa et Dadavy, le comique célèbre, aîné des Francis Turbo et Gothlieb vont s'y produire. Au programme, de l'humour, de la musique et beaucoup de souvenirs. Quant à Misié Sayda, il va animer le By J Feeling à Antsakaviro ce soir à 21 h. Pas méchant, de la musique à l'eau de rose et des versets profanes bien tournés.

Dimanche, rien de bien conséquent. Les églises prennent le relais, autant prendre de l'élan spirituel pour mieux être dans le « move » lors du lundi de Pentecôte. Il y a de quoi se réjouir avec Ambondrona et Zay à Analamanga Park, le 29 mai dès 9 h. Une matinée bien remplie pour les familles. L'organisation réservera plusieurs activités pour petits et grands. Le Club Nautique se réserve un « Lundi de Pentecôte - Masaka be » toute la journée, avec Oladad, en tournée nationale actuellement, Stéphanie, Tempo Gaigy, Fsc Music et Misié Sayda.

Dans le genre ambiance liesse et poussière, difficile de faire mieux. Il aurait été difficile de ne pas voir Black Nadia dans un programme de lundi de Pentecôte dans la capitale. Elle sera, avec Mad Max, une pointure, Basta Lion celui qui adore s'encanailler avec les Djs, Général Degré, Fsg Music, Raouto, la révélation de ces derniers mois et Rootsikal au théâtre de verdure de Bevalala lundi. La journée débutera dès 10 h.

Attendu par les amateurs et amatrices de variétés acoustiques et de folk, « Feo sy gitara » rassemblera au Coliseum Antsonjombe, Tselonina, des membres de Lôlô sy ny Tariny, Mahaleo « les survivants », Levelo, Hanitra la voix de « Mpivahiny », le morceau culte de Lôlô sy ny Tariny, Zandry Gasy, Tafan-gilita... seront de la partie. Les portes s'ouvriront à 11 h. Du lourd en somme.

Pour ceux ou celles qui ne veulent pas dépenser plus de 1 200 ariary en frais de transport, le spectacle au Cc Esca Antanimena débutera à 10h, avec sept têtes d'affiche. Rootsman, celui qui monte dans les charts en ce moment, Elidiot, Black Nadia, Rim-Ka, le chanteur le plus dominant de la variété nationale, Rijade, Madmax et Malm. Des habitués de ces festivités du calendrier chrétien.