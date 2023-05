Tunisie: Théâtre de l'Opéra de Tunis - 50 musiciens à la première du «Bal des Cordes » sous la direction du maestro Fadi Ben Othman

TUNIS — La grande salle de l'Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture a accueilli, vendredi soir, «Le Bal des Cordes», nouveau spectacle placé sous la direction du maestro Fadi Ben Othman. Cinquante musiciens ont participé à la première de ce spectacle de l'Orchestre Symphonique Tunisien (OST) et de l'Académie de l'OST.

Des reprises d'oeuvres classiques ont été interprétées pour est une immersion dans l'univers des suites de danses, d'adagios et d'oeuvres écrites pour orchestre à cordes (violon, alto, violoncelle et contrebasse). Des chefs-d'oeuvre des grands compositeurs tels que Mozart, Samuel Barber, Bela Bartok, Peter Warlock et Jean Sibelius étaient au programme.

Depuis sa création en septembre 2018, l'Académie de l'OST est dirigée par le pianiste et compositeur-arrangeur Fadi Ben Othman. L'Académie accueille de jeunes musiciens, -âgés de 12 à 25 ans-, qui sont issus généralement des conservatoires ou de l'Instituts Supérieur de Musique (ISM).

L'Académie compte près de 70 musiciens qui jouent sur divers instruments : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, trombone, trompette et piano. Les futurs musiciens de l'OST sont encadrés par des professionnels spécialisés dans les studios de la Cité de la culture.

Actuellement rattaché au Théâtre de l'Opéra, l'Orchestre Symphonique Tunisien constitue la première formation symphonique créée sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles en Tunisie.

Depuis sa création en 1969, l'Orchestre fût dirigé pour la première fois par le maestro Salah El Mahdi et a eu recours à des instrumentalistes européens notamment bulgares et italiens. Plusieurs maestros ont depuis pris les rênes de l'OST dont la vocation première est de promouvoir les grands standards du répertoire classique universel, les principales oeuvres de la musique tunisienne classique ainsi que les nouvelles oeuvres symphoniques des compositeurs tunisiens.

Cet Orchestre est une pépinière de production, de collaboration et de formation musicale, réunissant à la fois une élite de musiciens locaux et d'autres issus de la diaspora. Il a des collaborations avec des partenaires internationaux de renom dans l'exploration du grand répertoire de la musique classique et des oeuvres modernes.

Comme chaque saison estivale, l'OST et son Académie seront présents dans divers festivals, tels que le festival d'Outhna et le festival international de musique symphonique d'El Jem. Selon une séquence vidéo diffusée sur sa page officielle, l'OST fera l'ouverture de ces deux festivals qui se tiennent dans des sites archéologiques importants, le site d'Oudhna et l'amphithéâtre d'El Jem, le Colisée de Thysdrus.