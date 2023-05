Afrique: Coupe du monde u20 - Sénégal-Colombie ce samedi à 21h : les «Caféteros» au menu des «Lionceaux»

Les Cafétéros juniors de la Colombie seront aux menus des Lionceaux du Sénégal pour le compte de la 3ème journée du Groupe C de la 23ème édition de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui se déroule actuellement en Argentine. Surpris d'entrée et contraints au partage des points, les Lionceaux ont besoin d'un résultat positif devant le leader du groupe pour espérer prendre le bon wagon qui mène au deuxième tour de la compétition.

Les «Lionceaux» juniors du Sénégal affrontent, ce samedi 27 mai au stade Diégo Maradona (21h), la Colombie en match comptant pour la 3ème journée du Groupe C de la 23ème Coupe du monde des moins de 20 ans qui se déroule actuellement en Argentine. La défaite sera interdite pour les champions d'Afrique. Battus par le Japon sur la plus petite des marques lors de la journée d'ouverture du tournoi, accrochés encore lors de la deuxième journée par l'équipe Israël (1-1), les Lionceaux sont certes parvenus à rester dans la course pour le second tour, mais ils se sont davantage compliqués la tâche pour leur qualification.

Le sélectionneur Malick Daf le laisse entrevoir à travers son analyse après match et les regrets nourris après le précieux point récolté contre les cadets d'Israël. «En analysant le match, c'est nous qui avons perdu deux points. Nous avons raté trop d'occasions. Avec de la lucidité, nous aurions pu marquer des buts. Il faut avoir beaucoup de regrets, il y avait largement de la place pour s'imposer. C'est un match nul regrettable, car nous pouvions le gagner», a-t-il noté avant de poursuivre : «ce sont de jeunes joueurs, il ne faut pas les en vouloir. Il faut corriger et préparer ce dernier match qui sera comme une finale», a rassuré le technicien sénégalais.

La mission des «Lions» ne sera pas facile pour ce troisième et ultime match de groupe les juniors sénégalais. D'autant plus qu'ils auront affaire à une sélection sud-américaine qui a déjà fait fortes impressions lors de ses deux premières sorties dans la poule C. Les Caféteros juniors de la Colombie ont tout bonnement réussi à survoler la phase de groupe en dominant l'équipe d'Israël (2-1) puis celle du Japon (2-1).

Ce qui leur a permis de s'assurer de la place de leader de la poule C (6 pts) et de décrocher le premier ticket pour le second tour. Les protégés de Malick Daf sont dans l'obligation de sortir le grand jeu dans ce duel que l'on peut considérer comme celui de la dernière chance pour les champions d'Afrique en titre.

La bande à Pape Demba Diop, Samba Diallo, Ibrahima Seck devront s'imposer à tout prix. Pour cela, elle doit impérativement faire preuve d'une plus grande efficacité et de réalisme devant la défense qui a déjà cédé à deux reprises. Une équipe colombienne doit encore défendre sa première place.