Afrique: Rugby à XV - Africa Women's CUP - Les Ladies Makis en danger

Les Ladies Makis de rugby à XV vont s'affronter demain contre leurs homologues sud-africaines, après avoir combattu les Camerounaises. Ce sera leur match décisif avant la coupe du monde.

La lueur d'espoir pour se qualifier au moins à la coupe du monde de groupe B mondial après la première victoire acquise contre le Cameroun mercredi dernier est à confirmer contre les Sud-africaines, dans le dernier match qui se joue ce dimanche comptant pour l'Africa Women's cup et la recherche de ticket pour la coupe du monde. Les ladies Makis qui occupent la deuxième place provisoire derrière les intouchables Sud-africaines et devant les Kenyanes grâce au goal-average jouent banco ce dimanche. Elles sont obligées de faire bonne figure car en cas de victoires des Kenyanes devant les Camerounaises et défaite des Malgaches face aux Sud-africaines, les chances de jouer la coupe du monde sont minimes pour ne pas dire inexistantes. La seule consolation c'est la troisième place qui se traduit par le non relégation en division inférieure. Les Ladies Makis resteront toujours dans la première division et essaieront de faire mieux l'an prochain. Antsoniandro Andrianorosoa, Dtn de Malagasy Rugby, a expliqué que « nos joueuses doivent montrer d'autres visages et elles sont tenues de ne pas commettre les mêmes erreurs face aux Camerounaises ou face aux Kenyanes. Les adversaires des ladies Makis ce dimanche ce sont le numéro un africain ».

Favorites

Et Antsoniandro Andrianorosoa de continuer: « Il faut assurer le plaquage, sortir vite la balle et éviter le contact. La chance est minime mais elle existe et il faut profiter au maximum » Mercredi dernier, certaines cadres de l'équipe nationale malgache ont été laissées au repos pour les préserver comme la capitaine Fetraniaina Razafiarimanga, la très combative Valisoa Erickah Razanakiniaina. Ce match de dimanche nécessite la combinaison et l'attente parfaite entre Nandrianina, Sarindra Delphine, Mirasoa pour secouer les Sud-africaines. « Les Sud-africaines sont les favorites de ce match de dimanche. Nous essaierons de les bousculer en limitant nos erreurs. L'entame du match sera décisif et nous nous combattrons jusqu'au bout en donnant les meilleures de chacun d'entre nous », confie Fenitra Razafiarimanga. Pour Alain Andriamihaja, coach de l'équipe nationale malgache, sa consigne est simple: « Il faut assurer le plaquage, suivre à la lettre les consignes du coach, écouter bien les commandes de l'arbitre pour éviter des fautes inutiles et ruer à l'attaque rapide et jouer en extérieur », conclut-il.

Calendrier de dimanche

13 heures: Cameroun contre Kenya

15 heures: Madagascar contre Afrique du Sud