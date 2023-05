Madagascar: Questions à...Valery Ramonjavelo - 'L'autonomie financière de la ligne FCE est le but'

interview

La réouverture de la ligne FCE est inscrite en tête de la "to do list" du ministre des Transports et de la météorologie. C'est ainsi avec enthousiasme qu'il donne quelques détails sur les circonstances et les objectifs de cette reprise

· Peut-on donc affirmer qu'il s'agit d'une reprise définitive de la ligne commerciale FCE?

Pour rappel, en mai 2021, le président Rajoelina, lors d'un déplacement à Fianarantsoa, a fait dont de quatre locomotives neuves et quatre trains voyageurs neufs. Il a donné comme consigne la reprise impérative du transport ferroviaire sur la ligne FCE. Aussi, juste après ma nomination, en février dernier, avec le ministre du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales, nous nous sommes rendus ici, à Fianarantsoa, pour identifier les problèmes et voir les solutions devant permettre la réouverture de cette ligne.

· Comment s'est déroulée la remise en marche de cette ligne ?

La première étape a été la reprise du trajet entre Fianarantsoa et Sahambavy durant le week-end pascal. Après, il y a eu la réhabilitation du chemin de fer pour la reprise du trajet entre Fianarantsoa et Manampatrana, dans le district d'Ikongo. Selon les rapports de la Banque mondiale, le Sud-Est est, notamment, le district d'Ikongo est grandement touché par l'insécurité alimentaire. L'arrivée du train jusqu'à Manampatrana, une localité enclavée sans la ligne ferroviaire, permettra de fluidifier le transport de marchandise, des aides et la sortie des récoltes vers les marchés.

· Qu'en est-il de la sécurisation du transport, de la solidité des rails, d'autant plus, qu'après la FCE la ligne Moramanga - Toamasina devrait aussi reprendre ?

La sécurité des voyageurs est une des priorités du ministère des Transports et de la météorologie. L'objectif est d'avoir zéro accident. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes appliqués à réhabiliter les rails. Et aussi pourquoi il y a encore une procédure méticuleuse de vérification et de contrôle avant la réouverture du trajet entre Manampatrana et Manakara. Nous travaillons néanmoins pour que ce tronçon soit ouvert au trajet ferroviaire dès le mois de juin. Pour la ligne Moramanga et Toamasina, la reprise officielle est pour le 1er juin. Pareillement, la sécurité est notre priorité, ainsi que l'autonomie financière de cette ligne, tout comme la FCE.

Pourrions-nous connaître les prix des tickets ?

S'agissant des tarifs, il n'y aura pas de grande différence avec l'ancien prix. Mais je le réitère, un des objectifs est l'indépendance financière de la FCE et le maintien d'une bonne qualité de service. Il faut ainsi évaluer quel est le seuil de rentabilité de l'entreprise, tout en tenant compte du pouvoir d'achat des usagers. Le comité de redressement a mis en place quatre zones de tarification, à raison d'une zone tous les 50 kilomètres. Il y aura ainsi une légère révision du prix du ticket pour la première et la seconde classe, ainsi que pour le transport de marchandise. Mais ce sera largement plus accessible que les prix pour le transport de marchandise par camion et n'aura pas de grande différence avec les frais de taxi brousse.

Un échantillon d'e-ticket a été présenté au président de la République. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Etant donné que nous entrons dans l'ère de la digitalisation, le secteur du transport opère cette migration vers le digital également. L'utilisation de l'e-ticket avec un QR code, facilitera les contrôles, notamment, lorsque le système de tarification par zone sera pleinement opérationnel. Le digital permettra aussi un meilleur suivi et gestion des finances de la FCE. Il est en effet important de rétablir la transparence et la probité dans la gestion de cette ligne, mais aussi, de rétablir la confiance des partenaires et des usagers. Il est en effet de notre responsabilité de redorer le blason de cette entreprise qui a quatre-vingt-sept années d'existence.