Madagascar: Prix de littérature francophone - L'écrivaine et humoriste Roukiata Ouedraogo bientôt à Mahajanga

L'actrice, écrivaine et humoriste, Roukiata Ouedraogo sera attendue très prochainement à Mahajanga pour une rencontre avec les élèves et la remise de son prix avec le soutien de l'Ambassade de France à Madagascar.

Elle a remporté le prix pour son roman «Du miel sous les galettes», le premier prix de la littérature francophone de Mahajanga. Une grande première organisée par l'Alliance française de Mahajanga avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France. En effet, pendant quatre mois, les élèves de la classe de première des quatre lycées de la ville à savoir Antanimalandy, Philibert Tsiranana, Saint- Gabriel et Sainte Jeanne d'arc ont lu trois oeuvres littéraires Afrique-Océan Indien.

Ces ouvrages étaient choisis par l'Alliance française de Mahajanga, la direction régionale de l'éducation nationale (DREN) et Ressources Educatives Madagascar (REM). À la suite de ces lectures, les élèves ont rédigé des critiques littéraires sur chacun des livres suivants «Du miel sous les galettes» de Roukiata Ouedraogo (Burkina Faso), «Nour 1947» de Raharimanana Jean Luc (Madagasikara) et «Murambi, le livre des ossements» de Boubacar Boris Diop (Sénégal). Lors de la rencontre mercredi dernier, les élèves de ces quatre lycées ont exprimé leur point de vue sur chacune des oeuvres. Soit le style d'écriture, atmosphère ainsi que les personnages et les citations marquantes. Les échanges étaient passionnants.

Action de découverte

Les élèves ont ensuite voté pour leur livre préféré. Celui de l'actrice, écrivaine et humoriste, Roukiata Ouedraogo, a été élue par la majorité. Le prix de littérature francophone est à la fois une action de découverte et de partage. Les objectifs visent à redynamiser la lecture auprès des jeunes, atténuée par les effets et le poids des nouveaux médias. Mais ils consistent aussi à privilégier une littérature de proximité faisant référence à un contexte social dans lequel évoluent les participants.

Il permet de découvrir la littérature contemporaine dans sa diversité et de développer une relation vivante à la lecture grâce à la rencontre des auteurs francophones avec les élèves. Construire l'esprit critique des élèves en apprenant à argumenter et fonder son opinion sur un ouvrage de littérature, à l'oral et à l'écrit et créer des liens entre établissements scolaires et entre générations font également partie des priorités de ce prix. Le prix de littérature Francophone se déroulera désormais tous les 2 ans.