Madagascar: Centrale hydroélectrique de Volobe - Deux millions de nouveaux abonnés, bénéficiaires du réseau électrique

L'Etat malgache et la CGHV ont trouvé un terrain d'entente, après de longues négociations. L'enjeu est énorme et il fallait bien négocier, car ce projet Volobe Amont durera des centaines d'années, selon le ministre de tutelle, Solo Andriamanampisoa.

40% de la consommation actuelle d'électricité à Madagascar. C'est l'équivalent de la capacité de production de la future centrale hydroélectrique de Volobe Amont, selon Rémy Huber, DG de la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV).

En effet, les impacts de ce projet seront énormes. « Avec une production de 120MW, la centrale permettra de donner accès à l'électricité à 2 millions de personnes, soit 8% de population supplémentaire. Les coûts seront faibles et l'énergie de qualité. Ce projet va générer plus de 1 500 emplois directs et indirects et accélérera le désenclavement de la zone de Volobe, grâce à la réfection de la route principale de 26Km et l'installation d'un pont de 150m sur la rivière d'Ivondro. Et le plus important, il permettra de réduire l'importation et la consommation de fuel et contribuera au redressement financier de la Jirama, en permettant à cette société d'Etat de générer des bénéfices sur l'électricité produite à Volobe », ont présenté les initiateurs du projet, lors de la signature de trois contrats hier, au Palais d'Iavoloha, en présence du président de la République, Andry Rajoelina.

Le premier est le contrat d'achat d'électricité signé entre la Jirama et la CGHV. Ensuite, le contrat de concession a également été signé entre la CGHV et le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures). Enfin, le troisième concerne l'actualisation des coûts du projet, compte tenu des changements macroéconomiques.

Grand pas

Pour le président Andry Rajoelina, le projet Volobe Amont - combiné avec de nombreux autres projets énergétiques - permettra de transformer de nombreuses régions à Madagascar. « Plusieurs projets de production d'énergies renouvelables sont en cours de réalisation. D'autres sont déjà opérationnels, comme la capacité additionnelle à Andekaleka, la centrale à Farahantsana,... nous avons signé, ici-même le projet Sahofika et aujourd'hui le projet Volobe Amont... Au total, la capacité de production d'électricité, liée aux projets que nous avons initiée, dépasse déjà les 400 MW... Il est vrai que nous sommes actuellement en difficulté énergétique, mais ces problèmes seront résolus », a soutenu le président Andry Rajoelina dans son discours.

À noter qu'avec le PRIRTEM (Projet d'Interconnexion et de Renforcement des Réseaux de Transport d'Énergie Électrique à Madagascar) phase I et phase II déjà en vue, ces productions bénéficieront à toutes les zones desservies par « l'autoroute énergétique », si l'on ne cite que Toamasina, Brickaville, Antsampanana, Moramanga, Antananarivo, jusqu'à Antsirabe.

Bien négocié

D'après les explications, la centrale de Volobe devrait être opérationnelle en 2027. Avec ses partenaires, la CGHV aura le temps de procéder au bouclage financier cette année, pour un début des travaux, dès l'année prochaine. Pour le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures Solo Andriamanampisoa, le projet Volobe Amont est bien négocié et bénéficiera aux générations futures. Parmi les points de négociation figure la fixation du prix d'achat, qui ne changera pas au fil des ans et offre donc une stabilité et une protection pour la Jirama, contre les risques d'inflation.