Afrique: BAL 2023 - L'AS Douanes invitée à inscrire son nom au « fronton du basket africain »

Dakar — Le ministre des Sports Amadou Ba a invité, vendredi à Dakar les joueurs de l'AS Douanes à saisir l'opportunité d'inscrire le nom et l'emblème de leur équipe « au fronton du Basket africain, en remportant une finale historique », contre Al Ahly (Egypte), samedi à Kigali, au Rwanda.

"Aujourd'hui, vous avez la possibilité et l'opportunité de frapper un grand coup et d'inscrire, à jamais, le nom et l'emblème de l'AS Douanes au fronton du Basket-ball africain. Ce qui constituerait, incontestablement, un fait d'armes majeur et une belle leçon de courage, de foi et de persévérance", a dit Amadou Ba.

Dans son message adressé à l'équipe sénégalaise de la Bal African League, le chef du gouvernement a salué les « performances et potentiel considérable" des douaniers et les exhorte « à faire preuve de combativité et de solidarité, pour confirmer leurs résultats et leurs ambitions légitimes".

Il a demandé aux « soldats de l'économie déterminés et drapés du sceau de l'honneur et de la fierté (...) à aller à la conquête de la victoire, sans faiblesse et sans retenue mais, dans le fair-play, le respect de l'adversaire et des règles du jeu ».