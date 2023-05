Madagascar: Roland Ratsiraka - « Vers la fin du délestage avec Volobe »

Le députéa effectué une visite sur le site Miami encore en chantier, en compagnie des membres du conseil municipal Mts, pour faire un constat amer de ce projet non sollicité ni par la population ni par les élus, mais imposé par le pouvoir.

Impact environnemental

En-dehors du peu d'infrastructures positives apportées par le projet Miami, Roland Ratsiraka a tenu à rappeler « l'aspect catastrophique en termes d'environnement et d'urbanisme. Miami aux USA : pas de béton sur la plage ! En effet, à partir de maintenant, nous ne verrons plus la mer ni la plage et nous n'aurons plus d'air marin comme avant ni une vue du port de loin ».

Retard de 4 ans

En marge de cette visite, le député a également annoncé la signature du barrage hydroélectrique Volobe à Iavoloha. Attendue depuis 4 ans, cette signature s'est finalement faite. Réclamé à de multiples reprises par le député et d'autres associations, ce projet date depuis le gouvernement auquel Roland Ratsiraka appartenait. Le député se félicite de cette décision et souligne que nous avons perdu plus de 4 ans, pourtant on connaît la situation catastrophique de la Jirama et les difficultés de chaque foyer pour joindre les 2 bouts à chaque fin du mois.

Ce projet va, non seulement baisser le montant des factures de chaque foyer, soit de 2 millions de personnes aux alentours de Tamatave, mais donnera aussi la possibilité à des usines de s'installer et de créer de l'emploi et de la richesse. Ce sera alors la fin du délestage et on pourra rêver d'acheminer l'électricité vers les autres districts de la région comme Vatomandry et Mahanoro.

Purement politiques

Le député souligne que beaucoup de projets comme celui de Sahofika et autres sont également bloqués pour des raisons incompréhensibles, voire purement politiques et sentant des tentatives de corruption. Vu les difficultés de la compagnie nationale Jirama, il est urgent et important de procéder à la signature de tous les projets à base d'énergie renouvelable, c'est l'ambition naturelle de notre pays, donc nous devons être identifiés comme un pays propre et écologique étant donné cette biodiversité exceptionnelle dont nous disposons.