Afrique du Nord: La réunion des ministres du Commerce de l'APEC s'achève sur des promesses de surmonter les défis communs

DETROIT (Etats — Unis), 27 mai (TAP) -- Les ministres du Commerce de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) se sont engagés vendredi à surmonter les défis communs au terme de leurs discussions de deux jours à Détroit, aux Etats-Unis.

Ces défis comprennent l'environnement, la sécurité alimentaire, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les impacts de la pandémie.

Faisant écho au thème de l'APEC 2023, "Créer un avenir résilient et durable pour tous", et aux priorités politiques visant à construire une région de l'APEC plus interconnectée, innovante et inclusive, la réunion a abordé "le rôle essentiel que joue l'APEC dans la promotion d'un commerce et d'investissements durables et inclusifs dans la région Asie-Pacifique", a déclaré la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, qui présidait la réunion, dans un communiqué.

Les ministres du Commerce ont réaffirmé l'engagement de leurs pays en 2022 envers les Objectifs de Bangkok sur l'économie bio-circulaire-verte et la réalisation de la Vision 2040 de Putrajaya de l'APEC, selon le communiqué.

Ils ont également souligné l'importance d'un soutien collectif au système commercial multilatéral et de la réforme nécessaire pour améliorer toutes les fonctions de l'Organisation mondiale du commerce.

En outre, ils encouragent la promotion du commerce et de l'investissement dans les produits qui ont des effets positifs sur l'environnement et chargent les hauts fonctionnaires de commencer à élaborer une nouvelle liste de référence volontaire et non contraignante de biens environnementaux.

