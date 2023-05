Cote d'Ivoire: Développement industriel - La mise en place d'un fonds en pleine élaboration

Consolider, moderniser et développer le tissu industriel. Et ce, à travers un fonds qui favorisera également le développement économique ainsi que la création d'emplois, tout en prenant en charge les besoins de financement des entreprises industrielles. C'est la visée du fonds de développement industriel qui est en train d'être mis en place.

A l'ouverture de l'atelier de validation des rapports de diagnostic de structuration de ce fonds, le 8 mai dernier à Marcory, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a remercié le groupement de cabinets Dalberg et First Capital et ses experts pour leur contribution à l'élaboration des rapports d'étude de faisabilité.

« Nous avons engagé plusieurs initiatives visant à disposer d'un tissu dense de grandes entreprises et de PME productives et compétitives, afin d'accélérer la création de richesses et de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, en cohérence avec le Programme Côte d'Ivoire Solidaire et le Plan National de Développement (PND) 2021-2025 d'un montant de 59 000 milliards de FCFA, avec une contribution attendue du secteur privé de 75% » a-t-il déclaré.

Directeur général de l'industrie, Emmanuel Tra Bi, a indiqué que l'atelier vise à présenter à l'ensemble des parties prenantes nationales l'état des lieux de l'écosystème du financement dans les secteurs industriels et les propositions et solution pour la mise en place du fonds de développement industriel.

Ce fonds s'occupera principalement d'apporter des garanties aux institutions financières, de soutenir les entreprises industrielles pour leur besoin de financement par des prises de participation et des prêts directs, et de leur apporter une assistance.