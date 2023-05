Madagascar: Volleyball / Championnat de Madagascar 1D - ASI défiera GNVB en finale

Les demi-finales ont été entre expérimentées et jeunes. La finale du cham-pionnat de Madagascar en première division masculine sera entre clubs d'Analamanga.

Le gendarmerie volleyball (GNVB) et Akany Sambatra Itaosy (ASI) ont validé sans trop de soucis hier au gymnase du centre de la jeunesse et des sports à Toamasina leur ticket pour la finale. GNVB qui vise un douzième sacre s'est imposé 3 sets à 1 contre le club volleyball Farafangana (CVBF), champion national en titre des U23. Le match a été très tendu ce qui a enduit en erreur à plusieurs reprises les arbitres.

Ces derniers ont dû changer par la suite leur décision. GNVB, habitué à un tel match de haut niveau, alignant les jeunes Avosoa, Mamizara, Mamode et Judi, arrache le premier set 25 à 23. À sa première année 1DM, les jeunes volleyeurs de Farafangana, très impressionnants physiquement résistent et égalisent en remportant le deuxième set par 25 à 21.

Les Gendarmes raflent par la suite les deux autres sets 25/22 25/22. «Les joueurs de CVBF ont une bonne cohésion sur terrain. Ils ont joué ensemble depuis des années et ont un très bon niveau» reconnait le coach de GNVB Eric Randriamparany. L'entraineur du CVBF Jules Razafidndralaza a de son côté souligné que, «nous n'avons pas eu le temps de se préparer car les joueurs sont occupés par leurs études».

Correction

La deuxième demi-finale a été une affaire entre clubs d'Analamanga, Cosfa-ASI Akany Sambatra Itaosy. ASI composé des jeunes joueurs champions nationaux des U20 remporte la victoire par 3 sets à 0. Le club d'Itaosy alignant les Hasina et Kems, anciens joueurs de Mama ainsi que Lucas Randriambao ancien élément du Cosfa arrache le premier set par 25 à 18.

Les Rado et Nisi ont mené au deuxième set 24-22 puis égalisé 24-24 avant de l'emporter après six balles de set, 31 à 29. Et le troisième a été remporté sur le score de 25 à 23. Les frères Malakia et Willot ont beau rebellé mais ont finalement plafonné. «Ce sera notre première finale en première division. Nous avons déjà battu Cosfa au championnat d'Analamanga mais ce match en championnat de Madagascar n'est pas gagné d'avance. Les joueurs ont appliqué à 60% ce qu'on a préparé à l'entrainement» confie le coach de l'ASI, Toky Razafinimanana. «Affronter GNVB en finale ne sera sûrement pas facile mais on s'est déjà bien préparé» poursuit-il. La finale sera donc une affaire entre club multiple champion et un autre qui disputera la finale pour la toute première fois.