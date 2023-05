Tunisie: Play-Off | L'ESS défie le CSS à Sfax - Le match de vérité

Un match à quitte ou double attend les Étoilés, qui vont devoir cravacher pour arracher un bon résultat face au CSS. Les «bianconeri» n'ont pas rendu les armes et seront durs à battre chez eux.

L'ESS doit désormais se préoccuper de ses poursuivants qui sont en train de rattraper leur retard, à l'instar de l'EST, favori traditionnel au sacre final qui n'est plus qu'à 5 points derrière. Le test grandeur nature, que va négocier la bande à Oussama Abid tout à l'heure à Sfax, est quasiment décisif. Une défaite à Sfax risque de rétrograder l'Etoile du peloton de tête du classement. Une victoire, au contraire, lui donnera des ailes dans la course vers le titre de champion. En effet, si le CSS est difficile à manier, il n'empêche que les Clubistes sfaxiens marquent le pas avec une série de 3 nuls, vierges de buts de surcroît, sur 4 matchs à domicile. Hormis le succès éclatant face à l'EST, les «Noir et Blanc» naviguent à vue et sont loin du podium.

Déverrouiller la défense du CSS

Le coach Faouzi Benzarti va devoir se montrer plus audacieux et faire des choix convaincants. Notamment en attaque pour surprendre l'arrière-garde du CSS qui n'a encaissé aucun but à domicile au cours du play-off. A défaut de jouer pour le titre de champion, le CSS va jouer les trouble-fêtes et donner du fil à retordre à bon nombre d'équipes. L'ESS est prévenue et va disputer un match âpre et construire patiemment une éventuelle victoire.

L'équipe rentrante va certainement comporter des joueurs d'expérience et réguliers en termes de performance. On pense au gardien de but Ali Jemal et Alaya Brigui, Zied Boughattas, Jasser Khemiri en défense, ou encore Mbé et Sidibé au milieu. Pour finir, la paire d'attaque est l'énigme numéro un, au vu des carences offensives entrevues lors du dernier match à Béja. Chamakhi, Bongonga, A.Jaziri, Soumah et Boutméne vont se disputer une place de titulaire devant l'insaisissable Oussama Abid. Ce dernier peut être la clé du match sur le plan offensif, pour peu qu'il soit inspiré et en forme. Houssem Ben Ali et Louay Ben Hassine font, eux aussi, partie des plans du coach et seraient ses cartes à jouer dans ce match.