Algérie: Angers / Himad Abdelli - « J'ai toujours penché du côté de l'Algérie

Au cours d'un entretien accordé à Onze Mondial, le milieu de terrain Himad Abdelli a manifesté son envie de rejoindre la sélection algérienne en juin prochain.

Alors qu'il a porté cette saison le brassard de capitaine en l'absence de Bentaleb, Abdelli qui a un profil de milieu offensif axial ou milieu central, pense avoir prouvé sa valeur après sa première saison en Ligue 1.

Son lien avec l'Algérie

« Mon père est Algérien, ma mère Martiniquaise, mais je me sens un peu plus Algérien (rires). J'ai toujours penché du côté de l'Algérie. J'aimais plus l'Algérie que la Martinique. C'est comme ça, ça ne s'explique pas (sourire). Je suis déjà allé en Algérie une fois, mais j'étais petit. Je ne m'en souviens pas vraiment. Je suis souvent avec Nabil Bentaleb, mon père, mon grand-père, on parle beaucoup de l'Algérie. Avec Nabil, on parle de la sélection. Avec mes parents, on parle aussi du foot africain. »

Son rêve de rejoindre les Fennecs

« Déjà être appelé une fois. Ensuite, à moi de montrer au coach de quoi je suis capable et y rester. Lors de la première partie de saison, je savais que je n'allais pas être appelé parce que je ne jouais pas beaucoup avec le coach Baticle. Je fais tout pour être appelé en juin parce que je joue régulièrement et je fais quelques bons matchs parfois. »