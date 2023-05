Afrique Centrale: L'ancienne vice-présidente du Costa Rica quitte l'Angola

Luanda — L'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Epsy Cambell Barr, a quitté Luanda samedi, après avoir participé au 1er Forum international des femmes pour la paix et la démocratie.

L'ancienne vice-présidente est venue en Angola dans le but d'interagir et d'échanger des expériences avec des femmes angolaises et étrangères de divers secteurs.

Lors du forum, Epsy Cambell Barr a exhorté les femmes africaines à exceller de plus en plus dans le secteur économique.

"Nous sommes en mesure de conduire une banque coopérative mondiale pour les femmes, avec trois piliers fondamentaux, à savoir le financement, l'université entrepreneuriale et l'économie numérique pour les femmes et l'autonomisation personnelle et politique des femmes", a déclaré Epsy Campbell.

Epsy Cambell Barr a avancé que les femmes ont besoin d'une formation technique, car elles sont également capables de gouverner.

Epsy Barr estime que c'est en responsabilisant plus de femmes que l'on pense localement, dans la communauté, et aux défis de la nature, ainsi que aux enfants qui doivent avoir des références de personnes engagées.

La devise de l'événement était "L'innovation technologique comme outil global pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la sécheresse sur le continent africain", mettant l'accent sur la lutte des femmes pour l'égalité, l'émancipation, le développement, la paix et la démocratie"