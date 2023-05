Congo-Kinshasa: Conflit Teke-Yaka - Sa Majesté Kiamfu accuse les politiques de manipulation

Sa Majesté Kiamfu Kasongo Lunda a accusé, mercredi 24 mai, les politiques « en mal de positionnement » de tirer de ficelles et de manipuler la population dans le conflit, opposant les Teke aux Yaka dans les plateaux de Bateke.

Il a fait cette déclaration devant la presse à Kasongo Lunda (Kwango).

A cette occasion, Sa Majesté Kiamfu Kasongo Lunda a appelé les autorités de l'Etat à traduire en justice, le faux Kiamfu qui est, selon lui, à la base de ce conflit sur les plateaux de Bateke.

« Depuis l'histoire du pouvoir coutumier de l'empire Lunda Yaka dans l'ancienne province de Léopoldville, jamais les Yaka et les Tekes n'étaient en conflit, ni de pouvoir coutumier, ni de terre, Il semble que le conflit aurait pour cause, l'intronisation du chef Yaka dans l'espace Teke par un certain Kiamfu », a-t-il expliqué.

Ainsi, en sa qualité de chef, investi selon les us et coutumes Yaka, et reconnu par les textes juridiques, le Kiamfu Kasongo Lunda clame l'innocence de son peuple dans ce conflit ethnique.