Cote d'Ivoire: Daloa - Vagondo Diomandé inaugure le commissariat du 5e arrondissement de police

Le commissariat du 5e commissariat de police a été inauguré le vendredi 5 mai par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé en présence des autorités administratives et politiques de la ville. Situé au quartier Abattoir, cet édifice d'une valeur de plus de 46 millions de francs CFA entièrement financé par la mairie de Daloa » va désormais couvrir une partie de la ville » en étant en synergie avec les quatre autres commissariats.

La construction de ce 5e commissariat » s'inscrit dans la droite ligne de la politique de renforcement du maillage territorial par les services de police afin de renforcer la sécurité des populations ainsi que celle de leurs biens », a expliqué d'entrée Vagondo Diomandé. Poursuivant, il a présenté Sanogo Amidou, commissaire de police de 2è classe à qui, il a confié la destinée de ce tout nouveau commissariat. Le ministre Vagondo Diomandé lui a demandé de travailler de concert avec la population.

» (...) Commissaire, voici votre population qui vous attendait et qui vous accueille à bras ouverts. Vous avez pour mission de les sécuriser, pour mission de veillez sur eux nuit et jour. Vous avez pour mission de faire en sorte que chacun des habitants de cette zone devienne votre confident. Votre agent de renseignement. C'est en cela que réside la clé de votre réussite. C'est à vous aujourd'hui de tracer vos sillons, en tenant compte de ce qui a été fait par les devanciers. Vous pouvez compter sur la hiérarchie policière pour vous encadrer. Mais dans un premier temps, votre outil de travail, c'est la population » a-t-il longuement insisté. Et d'ajouter: » Je suis convaincu que votre collaboration avec vos frères d'armes permettra d'infléchir grandement la cause de l'insécurité dans cette région. Je peux donc vous rassurer que notre réponse à la criminalité sera accrue ».

A en croire Vagondo Diomandé une bonne sécurité totale passe par la complicité des populations avec leur police. Ainsi a-t-il demandé aux populations, une collaboration franche avec leur police.

« Le commissaire Sanogo Amidou et ses hommes sont des enfants de parents que vous êtes. Je vous invite à veiller sur eux. Je vous invite à les accompagner dans leur mission comme vous l'avez toujours fait. En retour l'Etat, à travers eux, vous garantira la sécurité à laquelle chacun de nous à droit», a exhorté le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.