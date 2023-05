Sénégal: Fédération sénégalaise de basket-ball - 110 clubs vont choisir leurs dirigeants, ce samedi

En prélude à son assemblée ordinaire élective de ce samedi 27 mai, la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) a organisé une conférence presse. À cette occasion, les clubs ont été invités à venir massivement choisir leurs dirigeants pour les quatre prochaines années.

Après deux reports, l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) se tient demain. Au total, 110 clubs dont 25 de première division et 85 de deuxième division sont appelés à choisir entre Me Babacar Ndiaye et Mamadou Keita dit Pathé pour présider aux destinées du basket sénégalais les quatre prochaines années.

Le Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) a fait, hier, le point des préparatifs de cette Ag. À l'occasion, il a informé des résultats et du bilan de l'équipe sortante durant les deux mandats de Me Babacar Ndiaye. Cette année, pour éviter toute contestation et garantir une totale transparence des élections, un Comité électoral autonome est mis en place depuis avril dernier. Le travail accompli par cette structure a été magnifié par la fédération. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin, selon Me Babacar Ndiaye, qui a invité les clubs à venir massivement choisir, dans la quiétude et la tranquillité, leurs dirigeants pour les quatre années à venir.

En sa double casquette de président de la fédération et de candidat, Me Babacar Ndiaye a jugé nécessaire d'inviter certains anciens basketteurs pour assister à cette conférence de presse. «Notre candidature est soutenue par d'anciens basketteurs dont Gorgui Sy Dieng, Adama Diakhaté, Aya Pouye, Anta Sy, Larry Diouf, Assane Ndiaye, Marley Ndoye, entre autres, des anciens et actuels basketteurs champions d'Afrique. On ne peut donc plus parler d'exclusion», a fait savoir Me Babacar Ndiaye. «On nous reproche de gérer le basket en dehors des anciens. Mais nous estimons que personne n'a impliqué autant d'anciens internationaux dans le développement du basket sénégalais que cette fédération-là», s'est-il défendu.

Pour le président sortant de la fédération, le basket sénégalais ne connaît pas de régression comme le soutiennent certains de ses détracteurs. La conviction de Me Babacar Ndiaye est que la discipline se porte bien même s'il reste des efforts à faire sur le plan sportif avec la reconquête du titre aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et la qualification de la Douane à la finale de la Bal confirme, selon lui, que le niveau de notre championnat est bon.

Lors de ses deux premiers mandats, a fait savoir Me Babacar Ndiaye, les primes et les conditions d'hébergement des joueurs de l'équipe nationale se sont sensiblement améliorées. En effet, a-t-il rappelé, les primes étaient de 150 000 et 250 000 FCfa lors de l'Afrobasket 2013. «C'est à partir de 2015 que nous avons commencé à payer des primes de 1 à 2 millions de FCfa et à loger les joueurs dans des hôtels cinq étoiles, à payer des primes de participation de regroupement en lieu et place des 6 000 FCfa», a indiqué le président sortant. Ce sont là autant d'acquis, selon Me Babacar Ndiaye, pour rendre le statut de l'international plus performant et ce «grâce au soutien du Président de la République et du Ministre des Sports, mais aussi du Cnoss et les acteurs du basket».

Les perspectives sont radieuses, selon Me Babacar Ndiaye qui espère ouvrir d'autres chantiers s'il est réélu.

Au cours de cette conférence de presse, Gorgui Sy Dieng, Aya Pouye et Adama Diakhaté se sont engagés à accompagner le président sortant pour son triomphe demain, samedi 27 mai.